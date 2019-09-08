Жители Дагестана поспорили о допустимости ночных гуляний после победы Нурмагомедова

08 сентября 2019, 23:49

Бурное празднование победы Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье, которое произошло сегодня ночью в Дагестане, далеко не всеми жителями республики было воспринято положительно. Многие пользователи соцсетей посетовали на шум и перекрытие дорог, упрекнув полицию в пассивности.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 7 сентября российский боец смешанных боевых искусств, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг). Поединок прошел в Абу-Даби, Нурмагомедов победил соперника в третьем раунде удушающим приемом.

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет видеть себя на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге, на первом месте обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, сообщил ТАСС.

"На следующей неделе поставьте меня на первую строчку списка. Думаю, я этого заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками, я непобежденный боец. Кажется, этим я заслуживаю некоторое уважение", - сказал российский спортсмен.

Победа в Абу-Даби сделала Нурмагомедова самым популярным россиянином в Instagram. По состоянию на 23.30 мск на его страницу подписаны 16 410 424 пользователя, в то время как у прежнего лидера - поп-исполнительницы Ольги Бузовой - на этот момент 16 320 760 подписчиков.

Огромная популярность Нурмагомедова вылилась в бурное празднование его победы в Дагестане: люди массово вышли ночью на центральные улицы Махачкалы, Дербента, Избербаша, Кизляра и других городов и сел, танцевали лезгинку, кричали, запускали фейерверки, а водители автомобилей безостановочно сигналили. Из-за большого количества автомобилей на дорогах образовались заторы.

Президент UFC Дэйна Уайт одним из первых показал, как Дагестан радуется победе своего бойца, опубликовав на своей странице в Instagram (danawhite) видео из Махачкалы. На кадрах видно большое скопление людей и автотранспорта, машины наперебой сигналят, слышны звуки сирен спецтранспорта, движение парализовано.

Пост Уайта с подписью "Дагестан сейчас" в течение 21 часа собрал более 1,15 миллиона "лайков" и не менее 4 400 комментариев. Среди тех, кто был шокирован такой поддержкой Нурмагомедова, оказались не менее именитые спортсмены - Крис Вайдман, Каризма Карпентер, Алекс Чамберс и другие, сообщил сайт sport24.

Перед боем отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов обратился к болельщикам с призывом не перекрывать дороги и соблюдать общественный порядок. "Какой бы исход боя не был [...] убедительная просьба ко всем, особенно в Махачкале, не перекрывать проезжую часть дорог. Все это может помешать спецтехнике выполнять свои прямые обязанности", - написал он на своей странице в Instagram (abdulmanap.nurmagomedov). Этот пост собрал десятки тысяч "лайков" и сотни комментариев, однако большая часть подписчиков иронично отреагировали на просьбу Нурмагомедова-старшего. Аналогичная реакция была и на соответствующий пост МВД Дагестана.

Многочисленные видео народных гуляний, опубликованные в различных группах и пабликах, посвященных Дагестану, вызвали бурное обсуждение пользователей. Несмотря на популярность Нурмагомедова на родине, многие жители республики выразили недовольство шумным празднованием его победы среди ночи.

"Я понимаю - победа, но нужно думать о спокойствии тех, кто спит. Дети спят, им не объяснишь, что Хабиб выиграл. Ор, крики, машины, сигналы", - возмутилась в Instagram подписчица сообщества wedding_kavkaz ladies_caprice.

"Мешают и детям, и пожилым, и всем остальным спать. Жаль, что не днем бой. Надо запретить на центральных улицах устраивать такое. Может, "скорая" едет к кому-то", - посетовала еще одна подписчица _ainise_.

Пост о праздновании победы Нурмагомедова в Махачкале, опубликованный сегодня ночью в группе dagnews.today в Instagram, также спровоцировал споры. Он собрал более 14 тысяч "лайков" и не менее 70 комментариев. Большинство пользователей положительно отозвались о стихийных гуляньях в центре республиканской столицы, однако некоторые все же указали на необходимость соблюдать общественный порядок.

"Народ, час ночи. Давайте не забывать о старших, которые уже сейчас спят. Зачем сигналить в такое время?" - высказался osman_genzheev.

"Идите спать! Такой бы ажиотаж в мечетях был!" - прокомментировал habibullah_ibn_hashim.

Некоторые из пользователей Instagram отметили, что такое народное единение принесло бы больше пользы в других, "более значимых ситуациях".

"Было бы приятно видеть такую же массу активистов во время протеста в защиту незаконно посаженных", - написал подписчик rauf_ibn_salyaf в комментариях на странице echo_dagestana.

"Вот так же вставал бы весь народ, когда видит несправедливость. То цены повышаются, то ребят теряют, много можно перечислять", - поддержал djamby_5.

"Зато за тонировку как усердно сегодня останавливали. Рейдовые мероприятия устроили в честь боя?" - с иронией отметил notebooki05.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" также по-разному отнеслись к происходящему в Дагестане в ночь с 7 на 8 сентября. Так, в группе "Голос Дагестана" по состоянию на 23.00 мск было опубликовано не менее восьми постов, посвященных празднованию победы Хабиба Нурмагомедова, каждый из них собрал десятки комментариев.

"Смешанные чувства: с одной стороны искренне рад за Хабиба и горжусь его победой, с другой стороны - неуёмные эмоции празднования мне видеть неприятно", - написал под постом о ситуации в Буйнакске пользователь с ником Junio Borghese.

"Это то, что творится в Дагестане по случаю победы Хабиба. Вы не увидите такую же суету, когда дело касается убитых братьев Гасангусейновых или же Абдулмумина Гаджиева. Вот они приоритеты в современном мире. И это касается не только дагестанцев", - прокомментировал пост о событиях в Избербаше Абубакар Абакаров.

Привлечение властями Дагестана в свою команду Хабиба Нурмагомедова - это правильный, как с точки зрения пиара, так и политики, ход, отметил в ноябре 2018 года в комментарии "Кавказскому узлу" обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. Он отметил, что "Нурмагомедов пользуется огромной популярностью у дагестанской молодежи, пропагандирует правильные, в том числе с точки зрения государства ценности, является брендом Дагестана и России в мире".

По состоянию на 23.20 мск на сайтах и страницах в соцсетях ГИБДД и МВД Дагестана нет информации о каких-либо происшествиях во время ночного празднования. В то же время несколько постов, опубликованных на странице МВД в Instagram (mvd.dagestan), также вызвали активную реакцию подписчиков. Большинство из них радовались победе Нурмагомедова, однако некоторые заявили о недопустимости шумных гуляний.

"То, что дети спят и пожилые люди, им все равно. Выстрелы, крики, гудки и все под окнами жилых домов. Не умеют у нас радоваться скромно", - возмутилась в комментариях nara83_07 под одним из сообщений.

"Зачем на проезжей части устраивать бардак, понять не могу. Езжайте на стадион, на площадь - там и пляшите, проявляя свои эмоции", - высказалась asadzanaeva43322019.

"Люди! Один раз в год можно и не спать, завтра выходной, ничего не случилось. Это долгожданный бой. Просто надо радоваться человеческому счастью", - призвал подписчик под ником __fifti__.

"Нельзя просто выйти на дорогу и заблокировать. Идите на стадион орать, стрелять, танцевать, с ума сходить, на голове ходить. Людям проблемы зачем создавать?" - поспорил sharif.016496.

Некоторые пользователи выразили благодарность сотрудникам полиции, которые несли службу во время ночного празднования, отметив, что правоохранители не мешали празднованию

"Все, кто в форме охраняли наших ребят, спасибо им большое! Всю ночь нести дежурство и охранять фанатов - это нелегко", - прокомментировала idrissova_2018 под другим постом.

"Молодцы ребята - ни слова не сказали, все нарушали", - написал rava8888.

По состоянию на 23.30 мск на страницах Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедова в Instagram нет комментариев по поводу бурного празднования и массовых гуляний в Дагестане.

"Спасибо большое всем, кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого", - написал сегодня Хабиб Нурмагомедов у себя на странице.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями социальных сетей в комментариях.

Жители села Сильди Цумадинского района Дагестана, где родился Хабиб Нурмагомедов, эмоционально болели за него во время его боя с Конором Макгрегором. В честь победы земляка сильдинцы организуют праздник с угощением, сообщал "Кавказский узел".

Напомним, 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона в легком весе. Поединок завершился дракой между командами двух бойцов. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Нурмагомедова на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, начиная с даты поединка. В феврале Нурмагомедов выплатил штраф.

На "Кавказском узле" опубликована биография Хабиба Нурмагомедова, получившего среди спортсменов прозвище "Орел".