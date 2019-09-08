Нурмагомедов победил Порье в третьем раунде

08 сентября 2019, 00:15

Российский боец смешанных боевых искусств, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

Бой за звание чемпиона в рамках турнира UFC 24 состоялся 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби. Нурмагомедов победил в третьем раунде удушающим приемом.

Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего спортсмен провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех, сообщил ТАСС.

Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, скорей всего, станет американец Тони Фергюсон. "Мне нужно пару дней отдохнуть, и тогда я подерусь с Фергюсоном", - сказал Нурмагомедов после боя.

Напомним, 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона в легком весе. Поединок завершился дракой между командами двух бойцов. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Нурмагомедова на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, начиная с даты поединка. В феврале Нурмагомедов выплатил штраф.

На "Кавказском узле" опубликована биография Хабиба Нурмагомедова, получившего среди спортсменов прозвище "Орел".