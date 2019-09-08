08 сентября 2019, 00:15

Нурмагомедов победил Порье в третьем раунде

Российский боец смешанных боевых искусств, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

Бой за звание чемпиона в рамках турнира UFC 24 состоялся 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби. Нурмагомедов победил в третьем раунде удушающим приемом. 

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Скриншот со страницы @ufc в Twitter https://twitter.com/ufc/status/1170438144379908097Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего спортсмен провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех, сообщил ТАСС. 

Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, скорей всего, станет американец Тони Фергюсон. "Мне нужно пару дней отдохнуть, и тогда я подерусь с Фергюсоном", - сказал Нурмагомедов после боя. 

Напомним, 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона в легком весе. Поединок завершился дракой между командами двух бойцов. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Нурмагомедова на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, начиная с даты поединка. В феврале Нурмагомедов выплатил штраф.

На "Кавказском узле" опубликована биография Хабиба Нурмагомедова, получившего среди спортсменов прозвище "Орел".

Примечание:

"Пользователи соцсетей иронично отнеслись к призывам соблюдать порядок во время боя Нурмагомедова", "Брат Нурмагомедова одержал одиннадцатую победу в турнире ММА", "Победа Нурмагомедова вызвала ликование его односельчан". 

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