Пользователи соцсетей иронично отнеслись к призывам соблюдать порядок во время боя Нурмагомедова

07 сентября 2019, 22:53

Призыв отца Хабиба Нурмагомедова к жителям Дагестана соблюдать общественный порядок и не перекрывать дороги во время и после боя его сына был переведен пользователями социальных сетей в шутку. Аналогичную реакцию вызвал и соответствующий призыв республиканского МВД.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратах Абу-Даби в рамках турнира UFC 242 состоится поединок Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Ориентировочное время начала боя - 23.00 мск.

7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона в легком весе. Поединок завершился дракой между командами двух бойцов. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Нурмагомедова на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, начиная с даты поединка. В феврале Нурмагомедов выплатил штраф.

С призывом не перекрывать дороги во время и после поединка к поклонникам Хабиба Нурмагомедова обратился его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

"Какой бы исход боя не был, наша главная задача оставаться добрыми и воспитанными людьми. Убедительная просьба ко всем, особенно в Махачкале, не перекрывать проезжую часть дорог. Все это может помешать спецтехнике выполнять свои прямые обязанности", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице Нурмагомедова-старшего в Instagram (abdulmanap.nurmagomedov).

Пост вызвал бурную реакцию подписчиков. В течение пяти часов он собрал почти 34 тысячи "лайков" и не менее 411 комментариев, большинство из которых, однако, посвящены поддержке Хабиба Нурмагомедова, а не призыву его отца.

"В Махачкале никого не осталось, только спецтехника - остальные в Абу-Даби", - пошутил пользователь maksud_388.

"Не переживайте, в Дагестане никого не осталось", - написал baymuradov_66.

"Боюсь, что юнцы не послушаются", - высказался подписчик под ником kama_pulya.

"Не просите! Такие эмоции не каждый день испытываешь!" - отметил o_a_m_05.

"Из-за радости многих может стать хуже другим: "скорые" не могут доехать до места назначения, а иногда и каждая минута дорога, дело говорит Абдулманап Магомедович!" - поддержал отца Хабиба Нурмагомедова __aliahmad__.

Привлечение властями Дагестана в свою команду Хабиба Нурмагомедова - это правильный, как с точки зрения пиара, так и политики, ход, отметил в ноябре 2018 года в комментарии "Кавказскому узлу" обозреватель газеты "Черновик" "Черновик" Магомед Магомедов. Он отметил, что "Нурмагомедов пользуется огромной популярностью у дагестанской молодежи, пропагандирует правильные, в том числе с точки зрения государства, ценности, является брендом Дагестана и России в мире".

Пост о необходимости соблюдать общественный порядок также был опубликован и на странице МВД Дагестана в Instagram (mvd.dagestan) от имени администратора аккаунта.

"Админ не является большим поклонником спортивных зрелищ, но чувство патриотизма взяло верх! Буду смотреть бой со всеми дагестанцами [...] Хабибу Нурмагомедову удачи в бою! А админу, как руководителю пресс-службы МВД по РД, дежурства без происшествий при любом исходе поединка. Учитывая горячую кровь, опасения имеют под собой основания", - говорится в сообщении.

Обращение МВД также вызвало активное обсуждение подписчиков: пост по состоянию на 22.20 мск 3 900 "лайков" и 255 комментариев. При этом, как и в случае с Абдулманапом Нурмагомедовым, большинство пользователей перевели призыв в шутку.

"Сегодня ночью в Махачкале будет бессонница! Собаки и кошки уже с утра покинули город", - высказался anvar__007.

"Завтра в городе опять будет пробка, как в прошлый раз из-за отмечающих победу", - предположил tut_zurimahi.

"Сегодня тот день, когда и гражданские, и госслужащие будут на равных радоваться", - написал ashahanov_usman.

"Если Хабиб победит - что в городе будет твориться! Орать будут!" - уверен пользователь murtuz876.

Отметим, что некоторые из подписчиков страницы МВД Дагестана не знали о бое с участием Нурмагомедова, однако узнав о нем, начали активно интересоваться, где можно будет посмотреть прямую трансляцию поединка.

По состоянию на 22.30 на сайте и в аккаунтах МВД Дагестана в Facebook и Twiiter пост с призывом соблюдать общественный порядок отсутствует.

Жители села Сильди Цумадинского района Дагестана, где родился Хабиб Нурмагомедов, эмоционально болели за него во время его боя с Конором Макгрегором. В честь победы земляка сильдинцы организуют праздник с угощением, сообщал "Кавказский узел".

О том, что Махачкала "опустела и ждет начала боя", написала в 21.37 мск группа "Голос Дагестана" в соцсети "Вконтакте". "Ждут. Кто у экранов телевизоров, кто у экранов компьютеров, кто в кафе, кто дома", - говорится в сообщении.

Этот пост по состоянию на 22.20 мск "лайкнули" 30 пользователей, комментарии оставили 20 подписчиков.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями социальных сетей в комментариях.

На станицах других популярных пабликов, сообществ и групп, посвященных Дагестану, обсуждения призыва Абдулманапа Нурмагомедова и МВД Дагестана к соблюдению общественного порядка по состоянию на 22.40 мск обнаружено не было.

Напомним, после прилета в Махачкалу Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу над ирландцем Конором Макгрегором, 8 октября 2018 года приехал на стадион "Анжи-Арена", где встретился с болельщиками. Фанаты не смогли усидеть на местах и выбежали на поле, чтобы быть ближе к бойцу.

На "Кавказском узле" опубликована биографии Хабиба Нурмагомедова, получившего среди спортсменов прозвище "Орел".