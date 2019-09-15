Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за фото с прокурорами

15 сентября 2019, 03:47

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию с бывшим и нынешним прокурорами республики Денисом Поповым и Алексеем Ежовым. Пользователи соцсетей раскритиковали его и напомнили об аресте журналиста Абдулмумина Гаджиева и убийстве братьев Гасангусейновых.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг). Поединок прошел в Абу-Даби в рамках турнира UFC 24, Нурмагомедов победил соперника в третьем раунде удушающим приемом. Жители Дагестана устроили бурное празднование победы бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова - ночью 8 сентября они вышли на центральные улицы Махачкалы, Дербента, Избербаша, Кизляра и других городов и сел, танцевали лезгинку, кричали, запускали фейерверки, а водители автомобилей громко и безостановочно сигналили. Из-за большого количества автомобилей на дорогах образовались заторы. Шумное празднование победы Нурмагомедова вызвало споры в социальных сетях о допустимости такого поведения.

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов 14 сентября опубликовал на своем аккаунте в социальной сети Instagram фото с прокурором Дагестана Алексеем Ежовым и прокурором Москвы Денисом Поповым.

"Эти люди проделали большую работу у нас в республике, и продолжают ее делать", - написал он, добавив, что в прокуратуре Дагестана "ждут ваших обращений". По данным на 03.47 сегодня, 15 сентября под публикацией стоит 594607 отметок "Нравится" и 2604 комментария.

В конце мая кандидатура Дениса Попова, который возглавлял прокуратуру Дагестана, была внесена в Мосгордуму для согласования на пост руководителя столичной прокуратуры. 10 июня стало известно, что на место Попова рекомендована кандидатура его заместителя Алексея Ежова. 9 сентября президент России Владимир Путин назначил Ежова прокурором Дагестана, а Попова - прокурором Москвы.

Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за фотографию с Ежовым и Поповым.

"Как же ты продался за деньги таким людям, еще говорил, для меня деньги не важны в карьере", - написал anofdr.

"Человек падает на глазах", - отметил _muslimov_official.

"Лучше бы задал вопрос им насчет Абдулмумина Гаджиева", - считает alpin3.

"Расскажи лучше сам им об Абдулмумине Гаджиеве и других несправедливо осужденных гражданах, простых дагестанцев они слушать не станут", - написал abu.bakr.ibn.hazrat.

Редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей по делу о финансировании терроризма с 18 июня. Дагестанским активистам не удается согласовать митинг в поддержку Гаджиева, общее число отказов со стороны Минюста достигло 209. 10 сентября суд продлил ему срок содержания под стражей на два месяца.

"Ты, Хабиб, упал в моих глазах после этого фото", - заявил ruslanalhasov.

"Вот и все стало на круги своя. После боя с Конором (МакГрегором в октябре 2018 года - прим. "Кавказского узла") я задумывался, изменит ли его популярность или нет. Она его изменила, но было трудно понять. Теперь стало отчетливо видно, что следующий бой я буду болеть против Хабиба, хоть он и земляк", - написал _amin_1993_.

"Давайте все вместе дружно отпишемся", - предложила malaguseinova.a.

"Найдите и посадите убийц братьев Гасангусейновых", - написала jasmina88957.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, однако вскоре после этого Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о том, как ведется следствие. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".

Нурмагомедов приобрел большую популярность в Дагестане после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. В ноябре стало известно, что глава Дагестана Владимр Васильев рассматривает возможность назначить Нурмагомедова своим помощником, причем подписчики бойца отнеслись к такой перспективе положительно. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты предположили, что Нурмагомедов готовит себе карьеру после ухода из большого спорта. Однако большая популярность не помешала поклонникам Хабиба задать ему неудобные вопросы после фото с политиками. Так, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пользователи соцсетей упрекнули бойца, что он не поднял важные вопросы, в том числе о расследовании убийства братьев-пастухов Гасангусейновых.