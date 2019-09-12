Фанаты Хабиба демонстрируют избирательный подход к критике женщин в папахах

12 сентября 2019, 05:30

Сторонники традиционных ценностей из Дагестана раскритиковали надевших папахи россиянок, однако предпочитают не обращать внимания на участниц флешмоба #PapakhaChallenge, который организовала американская поклонница Нурмагомедова. При этом Хабиб фактически противоречит сам себе, говоря о папахе как исключительно мужском головном уборе, так как он сам неоднократно фотографировался со своей юной поклонницей из США, одетой в этот головной убор.

Как писал "Кавказский узел", после победы над американцем Дастином Порье 7 сентября дагестанский борец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, отдельно отметив тех, кто пришел смотреть бой в папахе. "Там, где я вырос, в горах, мы носим папахи. Но не потому, что можем носить их. Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Только настоящие мужчины носят папахи - женщины папахи у нас не носят", - сказал он. В ответ в соцсети Facebook был запущен флешмоб, участие в котором приняли по данным на 22.42 мск 8 сентября не менее 18 женщин. Инициатором флешмоба стала жительница Махачкалы Наталья Савельева. Позднее не менее четырех участниц акции, в том числе Савельева, сняли с публикации размещенные ранее фотографии. Одна из них, Ирина Костерина, пояснила, что на нее "налетели мильоны хейтеров".

"В ФБ запущен флешмоб. Женщины выставляют свои фото в папахах", - говорится в сообщении, опубликованном 8 сентября на sms-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Критика участниц флешмоба в папахах в соцсетях продолжается.

"Это культура Кавказа, зачем вам, женщинам, лезть туда, где вы даже рядом не стояли", - написал 11 сентября на странице журналистки Светланы Анохиной пользователь Alexey Orlov. Он также предложил ей "мыть посуду и убирать".

"На Кавказе есть свои вековые традиции, папахи носят мужчины, а женщины носят платки", - прокомментировал флешмоб Гаджи Гаджиев.

Отметим, что что сам Хабиб Нурмагомедов фактически противоречит сам себе, говоря о папахе как исключительно мужском головном уборе. Он сам неоднократно фотографировался со своей юной поклонницей из США, одетой в этот головной убор.

Девушка публикует фотографии в папахе на своем аккаунте mini_Khabib в соцсети Instagram. В особенности много снимков было опубликовано после 219-го турнира UFC, когда победивший Эдсона Барбозу Нурмагомедов даже назвал девушку частью своей команды.

Именно Нурмагомедов придумал для нее прозвище "Мини Хабиб", пишет championat.com.

В марте этого года девочка организовала флешмобы #PapakhaChallenge и #KhabibTimeChallenge, суть которого сводится к тому, что девочка надевает на известных бойцов папаху, после чего они произносят: "Khabib time". В папахах позировали и женщины, например, боец смешанных единоборств Яна Куницкая и чемпионка мира по тайскому боксу Йоанна Енджейчик.

Под последним снимком, опубликованным пять недель назад, где поклонница Хабиба в папахе позирует с профессиональным американским рестлером Евой Мари, пользователи поставили более 9700 отметок "Нравится".

"Я видела много фото Хабиба с его юной фанаткой из США, она там в папахе, которую он же ей и подарил. Я понимаю, что именно он хотел сказать. Но говорил он одно, а сказал в результате другое. И совершенно ясно, что именно тут многих зацепило. Так что я нашла фотки, где я в папахе, и решила поддержать флешмоб, это же прикольно. Но то, что казалось мне забавой, перестало ею быть, когда десятки хейтеров, опять же с анонимных аккаунтов, кинулись в комментарии в моим подругам и моим знакомым. Ну что я могу сказать... Выбирая между "достоинством", "честью" и "папахой", они именно папахе отдали предпочтение", - прокомментировала фотографии борца с юной поклонницей участница флешмоба в папахах Светлана Анохина.

"Папаха и черкеска - это мужское"

Высказывания Нурмагомедова о папахах прокомментировала старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" Наима Нефляшева. Она, в частности, написала, что в некоторых случаях женщины на Северном Кавказе носили мужскую одежду, например, на свадьбах или если мстили за погибших мужей.

Пользователи соцсетей обсудили публикацию Наимы Нефляшевой, опубликованный в группе "Другой Нальчик" в соцсети Facebook 11 сентября. Под статьей по данным на 04.00 сегодня, 12 сентября опубликовано 46 комментариев.

"Дай Аллах нам, кавказским женщинам, никогда не одевать папаху", - написала Люда Токлуева. И добавила: "Я Хабиба поддерживаю. Он настоящий кавказский мужчина".

"Некоторые одевают (папахи), если им это нужно, но это не значит, что поголовно все носят", - отметил Мурат Мисаков.

"Папаху и черкеску носили и носят только настоящие мужчины. И это не оскорбление, а абсолютно наоборот уважение и честь нашим женщинам. А вот кто одевает мужской костюм на Кавказе, вот это действительно позор", - написала Зарема Исмаилова.

Поспорили о высказывании Нурмагомедова и флешмобе и пользователи "Кавказского узла".

"Я дагестанка, я мать, я жена, а папаху пусть мой муж и сыновья носят. Все правильно Хабиб сказал", - написала MMa.

"Он имел в виду, мужчины типа сильные духом, настоящие мужчины, воины, солдаты, космонавты и тп., а не именно мужчины или женщины... Просто не так высказался", - считает Игорь Ретинский.

"Надо уважать женщин не за покорность мужу, а за их личность и уважать их право на самоопределение, на право выбора мужа, одежды, специальности. Мужчина ответственен за жену, но это не дает ему право владеть ее жизнью, принуждать к браку и многое другое", - отметил AndreyFFW.

Критика в социальных сетях неоднократно становилась причиной срывов культурных мероприятий и различных акций на Северном Кавказе. К примеру, в феврале Хабиб Нурмагомедов подверг критике показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин" из-за нескольких сцен. Продюсер спектакля Иван Жидков извинился после этого перед жителями республики, отметив, что особый резонанс в Дагестане вызвала постельная сцена. При этом он указал, что актерам театральной группы в социальных сетях поступали угрозы.

Из-за обвинений в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества отменить выступления в Махачкале были вынуждены рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Хабиба Нурмагомедова.