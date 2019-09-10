Историк соотнесла женский флешмоб в папахах с кавказскими обычаями

10 сентября 2019, 14:51

Переодевание женщин в мужскую одежду не противоречит кавказским традициям, указала историк Наима Нефляшева после заявления Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху могут носить только мужчины. Участницы флешмоба, публиковавшие фото в папахах, столкнулись с нападками пользователей Facebook, часть из них отказалась от дальнейшего участия в акции.

Как писал "Кавказский узел", слова чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху могут носить только мужчины, вызвали критику в Facebook. Махачкалинка Наталья Савельева призвала отреагировать на слова Нурмагомедова и первой разместила в соцсети свое фото в папахе. Флешмоб поддержали не менее 18 женщин, в том числе дагестанская активистка Светлана Анохина, а также Ирина Костерина, которая предложила для флешмоба хештеги #женщинавпапахе и #нехабиб.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил в поединке американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. После этого Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе. "Там, где я вырос, мы носим папахи... Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Только настоящие мужчины носят папахи - женщины папахи у нас не носят", - сказал спортсмен.

Историк напомнила о кавказских традициях переодеваний на свадьбах

На резонансное заявление Хабиба Нурмагомедова отреагировала 9 сентября старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" Наима Нефляшева.

По ее предположению, Нурмагомедов своими словами не пытался оскорбить женщин. "Как мне кажется, он не собирался задевать, унижать женщин, тем более "показывать им свое место". Не допускаю мысли, что он как человек, воспитанный на традиционной культуре, не знает, что значит "честь женщины" у народов Кавказа – сколько фольклорных текстов об этом; сколько кровных поединков даже в начале ХХ века было устроено из-за того, что была задета честь женщины! "Если надел папаху, то должен ей соответствовать, не урони свою честь и достоинство. Женщины у нас традиционно не носят папаху, потому что папаха (как, например, кинжал или пояс для черкески) – это исключительно мужской атрибут", - при "расшифровке" текст Хабиба я прочла именно так", - написала Наима Нефляшева в своем посте "Про Хабиба, женщин и папахи...".

Во многих культурах Кавказа мужчина в папахе "априори наделяется такими качествами, как мужество, мудрость, чувство собственного достоинства", пояснила Нефляшева. "Человек, надевший папаху, словно подстраивался под нее, стараясь соответствовать – ведь папаха не позволяла склонить голову, а значит – и идти к кому-то на поклон в широком смысле. С папахой связаны многие обычаи горцев – это не только головной убор, в котором зимой тепло, а летом прохладно; это символ и знак", - рассказала историк.

В то же время женщины на Северном Кавказе носили мужскую одежду, отметила Наима Нефляшева. "В исключительных случаях, на свадьбах или при участии в определенных обрядах. В антропологии это называется "обрядовое ряжение". Впрочем, не только женщины переодевались в мужчин, но и мужчины в женщин. <...> В Дагестане на свадьбах (с. Бацада, с.Ругуджа) были постоянные персонажи – ряженые. Ряжеными могли быть мужчины и женщины, юноши и девушки. Иногда женщина рядилась в мужскую одежду и приделывала усы, или, наоборот, мужчина переодевался в женщину. Ряженые шутили, бросались в толпу мукой и золой, пачкались сажей. На их шутки было не принято обижаться", - пояснила сотрудница РАН.

Женщина могла надеть мужскую одежду не только для развлечения гостей на свадьбах, но и в других случаях, подчеркнула Нефляшева. "У абхазов женщины, если погибали мужчины, переодевались в мужскую одежду и мстили. В редких случаях женщина становилась абреком и переодевалась в мужскую одежду", - написала она.

В качестве примера Нефляшева привела свидетельство историка Аслана Мирзоева о жительнице Кабардино-Балкарии Зурумхан Шогеновой, родившейся в XIX веке, которая "с юных лет одевалась как мужчина, носила оружие, ездила верхом, а потом стала сообщницей абреков, вместе с которыми вела разбойничью жизнь". По данным Мирзоева, Шогенова вышла замуж за чеченца и в 1944 году, во время депортации чеченцев, "уехала со всеми в Среднюю Азию", а после смерти мужа вернулась в Кабардино-Балкарию и работала ночным сторожем на машинно-тракторной станции. "То есть Хабиб-то не совсем прав. Для женщин на Кавказе папаха вполне возможна. И еще как!" – подытожила Наима Нефляшева.

Участницы флешмоба столкнулись с нападками пользователей соцсети

По меньшей мере четыре участницы флешмоба, в том числе Наталья Савельева, по состоянию на 14.51 мск, сняли с публикации размещенные ранее фото в папахах. Одна из них, Ирина Костерина, пояснила 9 сентября в своем посте, что на нее "налетели мильоны хейтеров" после того, как на флешмоб обратили внимание СМИ.

"Друзья-блогеры, на которых каждый день налетают мильоны хейтеров, а как вы живете? Вы читаете весь этот поток сознания анонимных аффторов, которые никогда не скажут ни слова из этого в лицо, или просто игнорите?" – задалась вопросом бывшая участница флешмоба.

Ингушская журналистка Изабелла Евлоева посоветовала ей не обращать внимания. "Говорю тебе как мишень для троллей. И не читай) Прочтёшь через несколько дней и посмеёшься", - написала Евлоева.

"Да, я первые штук 15 прочитала, потом аккаунт закрыла на приватный и пошла работать. Но просто знаю, что некоторым каждый день пишут. Вот пытаюсь понять, как люди обходятся с этим", - пояснила Ирина Костерина.

"Норм живу) Привыкла)) Но я сама толстокожая и тот еще тролль", - ответила Костериной журналистка и правозащитница из Дагестана Светлана Анохина, которая в свою очередь не стала удалять публикацию фото в папахе.

"Меня скорее удивляет, сколько народу-то инвестирует свое время в эти комментарии и переписки", - ответила Анохиной Ирина Костерина.

"Это наш кавказский национальный вид спорта", - пошутила Светлана Анохина.

Нападки на участниц флешмоба продолжили тренд травли артистов и блогеров в Дагестане

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов в феврале раскритиковал показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин" из-за некоторых сцен, возмутивших "борцов за нравственность". Продюсер спектакля Иван Жидков извинился перед жителями республики, отметив, что резонанс в Дагестане вызвала постельная сцена, которая является частью произведения. Также Жидков указал, что в соцсетях актерам театральной группы поступают угрозы.

С угрозами в соцсетях столкнулись тогда и критики "борцов за нравственность". В частности, российский комик Денис Косяков рассказал об угрозах ему и его семье после шутливой попытки вступиться за спектакль "Охота на мужчин". Позднее актер рассказал "Кавказскому узлу", что после спокойной аргументированной переписки авторы угроз признавали свою излишнюю эмоциональность.

Светлана Анохина сообщила тогда "Кавказскому узлу", что также часто подвергается травле, но люди, угрожающие ей, ограничиваются сообщениями в сети. "Я на особом счету. Мне 57 лет. У многих голубая мечта юности надавать мне по голове, но это как-то малопочетно будет для них", - рассказала журналистка.

Она подчеркнула, что в ее случае нападки в соцсетях не приводят к самоцензуре, а вызывают обратный эффект. "Чем больше на меня давят, тем больше я пугаюсь, чем больше пугаюсь, тем смелее и резче пишу, потому что ненавижу за испуг и себя, и того, кто этому причиной", - пояснила Светлана Анохина.

Случаи травли людей, чье поведение не соответствовало ожиданиям жителей Северного Кавказа, наблюдались и в прошлом году. Так, в ноябре 2018 года был сорван аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале. По словам Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы.

Причиной конфликта вокруг фестиваля стали попавшие в сеть кадры с репетиции программы: они вызвали негативную реакцию у консервативно настроенной молодежи, а руководство театра обвинило организаторов фестиваля в обмане и отменило мероприятие, опасаясь погромов, сообщила организатор фестиваля.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить жителей республики от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Отменить выступления в Махачкале были вынуждены рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Вчера, 9 сентября, стало известно, что в Северной Осетии из-за "потока негатива" в соцсетях комитет "Матери Беслана" решил отказаться от идеи сбора денег на специальный счет, открытый 6 сентября для помощи жертвам теракта в бесланской школе в 2004 году.

"Мы можем не обращать на них внимания, но мы подумали и решили, что как-нибудь обойдемся. Будем работать, как работали раньше. Насколько сможем, будем привлекать внимание к этим нуждающимся людям", - пояснила "Кавказскому узлу" зампредседателя комитета Анета Гадиева.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Хабиба Нурмагомедова.