Скриншот публикаций участниц флешмоба #женщинавпапахе, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2583779081652666&set=a.140491665981432&type=3

08 сентября 2019, 22:42

Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

Слова чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху на Кавказе могут носить только мужчины, потому что у них есть честь, вызвали критику в Facebook. Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил в Объединенных Арабских Эмиратах американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг). Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего спортсмен провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех.

Скриншот публикации Светланы Анохиной в рамках флешмоба, https://www.facebook.com/mk.ksana/posts/10206543221816335После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе. "Вижу много папах, потому что это культура не только Дагестана, не только Чечни и Ингушетии - всего Северного Кавказа. Там, где я вырос, в горах, мы носим папахи. Но не потому, что можем носить их. Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Только настоящие мужчины носят папахи - женщины папахи у нас не носят", - процитировал сегодня бойца "Просто про спорт".

"В ФБ запущен флешмоб. Женщины выставляют свои фото в папахах", - говорится в сообщении, отправленном сегодня на sms-сервис "Кавказского узла".

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Инициатором флешмоба стала махачкалинка Наталья Савельева. В сегодняшней публикации на своей странице в Facebook она призвала отреагировать на слова Хабиба Нурмагомедова о папахах, и первой разместила собственное фото в папахе.

По состоянию на 22.40 мск 8 сентября 13 женщин-комментаторов публикации Савельевой разместили свои фотографии в папахах. "Ай мущщина такая!!!" - прокомментировала публикацию Натальи Савельевой Олеся Деревянко. "Мы, мужчинки, всегда носим папахи", - добавила Амина Шахтаманова.

На своей странице в Facebook к флешмобу присоединились дагестанская активистка Светлана Анохина и Ирина Костерина, которая предложила для флешмоба хештеги #женщинавпапахе и #нехабиб. К 22.40 мск 8 сентября в комментариях к публикации Костериной появилось еще два фото женщин в папахах. Таким образом, число участниц флешмоба достигло не менее чем 18.

"Он (Хабиб Нурмагомедов. - Прим. "Кавказского узла") скорее себе хуже сделал, приравняв честь к наличию пениса. фрейдист!" - написала Ирина Костерина в комментариях к своей фотографии в папахе.

Скриншот флешмоба на странице Натальи Савельевой, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2309984592444415&set=a.104047723038124&type=3

Публикация Савельевой к 22.40 мск 8 сентября набрала 88 "лайков" и 54 комментария, а публикация Анохиной - 115 "лайков" и 27 комментариев.

Отметим, что боец ММА Хабиб Нурмагомедов приобрел огромную популярность в Дагестане. В 2018 году он стал одним из инициаторов "борьбы за нравственность" в республике. В частности, спортсмен подверг резкой критике показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин". Из-за критики и "неспокойной обстановки" в Дагестане выступления в республике отменили рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

На "Кавказском узле" опубликована биография Хабиба Нурмагомедова, получившего среди спортсменов прозвище "Орел".

Примечание:

"Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Спортивные журналисты объяснили долгое расследование драки Нурмагомедова", "Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за встречи с Путиным и Кадыровым".

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