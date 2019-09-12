Сторонница Навального в Волгограде доставлена на допрос

12 сентября 2019, 11:20

Обыск в штабе Навального, как и в других городах, начался сегодня в Волгограде. Бывший координатор штаба Марина Цевашева после обыска в ее доме доставлена на допрос в Следственный комитет, сообщил ее родственник. Обыски у сторонников Навального начались после успеха предложенной оппозиционером стратегии "Умное голосование", обратил внимание активист Леонид Волков.

Как писал "Кавказский узел", обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального начались сегодня в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Обыски проходят в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией, уточнил соратник Навального Леонид Волков. По его данным, сотрудников ФБК увозят на допросы в местные подразделения СКР в качестве свидетелей.

Штабы Алексея Навального были открыты в 2017 году в пяти городах юга России - Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует молодежь работать в штабах Навального на юге России, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Обыск начался сегодня и в штабе Навального в Волгограде, сообщил по телефону корреспонденту "Кавказского узла" адвокат и.о. руководителя штаба Евгения Кочегина Илья Павленко. "У следователя поручение из Москвы, постановление об обыске московское. Евгений успел мне только две фразы кинуть: "Приезжай" и адрес своего штаба", – сказал он, уточнив, что Кочегин присутствует при обыске.

Бывший координатор волгоградского штаба Навального Марина Цевашева после обысков доставлена на допрос в Следственный комитет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" родственник Цевашевой.

"Утром по двум адресам Марины – месту проживания и месту прописки – были проведены обыски. Ее доставили для допроса, но следователь сказал, что, возможно, она будет задержана в рамках проверки на какое-то время. Дело было возбуждено Басманным судом Москвы, в рамках его поручений и проводили обыски. Марину доставили в следственную часть по Центральному району Волгограда", - рассказал он, уточнив, что у Цевашевой изъяли три ноутбука, жесткий диск от четвертого ноутбука и айфон.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что обыски проводит Следственный комитет, а сотрудники полиции лишь сопровождают следственные действия. Сотрудник пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что регуправление СКР не причастно к обыскам.

Сторонники Навального связали обыски с успехом "Умного голосования"

Соратник Навального Леонид Волков обратил сегодня внимание на то, что обыски у активистов начались после того, как в единый день голосования была испытана система "Умного голосования".

В преддверии единого дня голосования 8 сентября Алексей Навальный и его сторонники предложили систему "Умное голосование" для поддержки независимых конкурентов кандидатов от "Единой России". Из-за ограничений стратегии "Умного голосования" она не нашла широкого применения на выборах в регионах юга России. Тем не менее один из предложенных "Умным голосованием" кандидатов в волгоградскую облдуму одержал победу, а другие заняли вторые места во многих округах.

"Умное голосование" в этом году работало на 31 избирательной кампании уровня регионального заксобрания или муниципального собрания столицы региона. На этих выборах распределялось 778 депутатских мандатов. В сравнении с 2014 годом, "Единая Россия" потеряла на этих выборах суммарно 106 мандатов. Доля депутатских кресел, занятых [единороссами], снизилась более, чем на 15 процентных пунктов. Кандидаты, поддержанные "Умным голосованием", получили 145 мандатов, а еще в 369 округах заняли вторые места. Фактически это картина, характерная для выборов в двухпартийной системе", - написал Леонид Волков на своей странице в Facebook.

Система "Умного голосования" создает для правящей партии угрозу в следующий единый день голосования, в сентябре 2020 года, утраты контроля в региональных органах власти, пояснил Волков. "А в сентябре 2021 года ["Единая Россия"] не сможет избрать и десятка депутатов в Госдуму", - написал он, предположив, что массовые обыски у сторонников Навального – "попытка как-то помешать реализации этого сценария".