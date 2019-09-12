Обыски начались у сторонников Навального на юге России

12 сентября 2019, 10:21

Обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального начались сегодня в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Обыски проходят в офисах и домах сотрудников, сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "Речь не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и об активистах "Голоса". В общей сложности более 100 одновременных обысков по стране", - написал он в своем Telegram-канале.

Штабы Алексея Навального были открыты в 2017 году в пяти городах юга России - Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует молодых активистов работать в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

По данным Чикова, обыски проходят также в домах активистов на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября.

Обыски начались в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией, пояснил в своем Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. "Заметим, у ФБК нет ни одного регионального филиала или офиса, штабы Навального - это другая структура... По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков", - написал он.

По его данным, в списке 39 городов, где проходят обыски, - Краснодар, Ставрополь и Ростов-на-Дону. "Все сотрудники после обысков уезжают на допросы в местные подразделения СК РФ в качестве свидетелей по "делу об отмывании"... Следственные группы отключают все штабы от видеосвязи, чтобы не работало видеонаблюдение, где-то до захода в штаб, где-то сразу после. Где-то электричество обрезают, где-то просто роутеры вырубают", - написал Леонид Волков на своей странице в Facebook.

Обыски проходят также у координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна и активиста Виталия Вотановского, уточняет "Юга.ру". В Ростове-на-Дону обыск начался у активиста Владислава Кульчицкого, сообщил местный штаб Навального в Twitter.

Напомним, что в преддверии единого дня голосования 8 сентября Алексей Навальный и его сторонники предложили систему так называемого "Умного голосования" для поддержки независимых кандидатов, которые могут составить конкуренцию кандидатам от "Единой России". Из-за ограничений стратегии "Умного голосования" она не нашла широкого применения на выборах в регионах юга России. Тем не менее один из кандидатов в волгоградскую облдуму, предложенных "Умным голосованием", одержал победу, а другие заняли вторые места во многих округах.