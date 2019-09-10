Аналитики сочли знаковым поражение "Единой России" на выборах в Ейске

10 сентября 2019, 00:16

В избиркоме Краснодарского края заявили о рекордной явке на муниципальные выборы 8 сентября. Наиболее острая борьба развернулась в Ейске, где на выборах депутатов горсовета победили девять независимых кандидатов, а "Единой России" удалось провести лишь шесть своих представителей. Такие результаты выборов являются свидетельством кризиса в партии власти, считают координатор "Голоса" Давид Канкия, активист Евгений Витишко и политолог Геннадий Подлесный.

В Краснодарском крае в единый день голосования 8 сентября проходили дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва, дополнительные выборы районных депутатов в восьми районах края, городах Новороссийск, Горячий Ключ, Анапа и Геленджик. Также жители региона выбирали депутатов небольших городских и сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

В избиркоме назвали рекордной явку на выборы 8 сентября, а нарушения - несущественными

Общая активность избирателей по Краснодарскому краю в единый день голосования 8 сентября составила 62,7%, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель крайизбиркома. По его данным, активность избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу №15 (территории Белоглинского, Новопокровского и Павловского районов) составила 67,86%.

"Это рекордная явка на муниципальных выборах. Обычно приходят не более 55 процентов избирателей",- отметил представитель крайизбиркома.

Средняя явка на выборы 8 сентября по России составила 41,2%, сообщила 9 сентября председатель ЦИК страны Элла Памфилова, подводя итоги проведения избирательных кампаний по выборам в единый день голосования. "Если говорить об активности избирателей, то окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти и в административных центрах субъектов Российской Федерации составила 41,2 процента", - заявила Элла Памфилова, слова которой приводятся в сообщении на сайте ЦИК России.

Он сообщил, что самовыдвиженцы победили на выборах в Усть-Лабинском районе. Главами нескольких сел, а также депутатами поселковых советов стали беспартийные кандидаты. В Ейске в совет депутатов выбрали девять независимых кандидатов, на втором месте "Единая Россия" с шестью победившими кандидатами (при этом всего в горсовете 20 депутатов). Всего в Краснодарском крае состоялось 539 избирательных кампаний, были открыты 1786 избирательных участков.

Депутатом заксобрания региона по итогам голосования на территории Белоглинского, Новопокровского и Павловского районов стал выдвиженец "Единой России" Сергей Чвикалов.

Представитель крайизбиркома назвал жалобы, поступившие в избирательную комиссию "не существенными".

Одна из них - жалоба инвалида-колясочника из Гулькевического района. "Эта жалоба была проверена, участок располагается на втором этаже, доступ к нему человеку на коляске невозможен, но на участке дежурили волонтеры, которые доставили инвалида на избирательный участок", - отметил представитель крайизбиркома.

По его словам, жалоба члена участковой избирательной комиссии на недопуск к реестру голосующих вне избирательного участка в Гулькевическом районе сейчас рассматривается избиркомом – по ней опрашиваются члены УИК, свидетели и участники инцидента.

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос" по данным на 00.15 мск 10 сентября опубликовано 15 сообщений о нарушениях во время голосования 8 сентября в Краснодарском крае.

Результаты выборов в Ейске говорят о снижении доверия людей к партии власти

За предвыборной кампанией в Ейске, где особо впечатляющие результаты получила оппозиция, лично наблюдал координатор "Голоса" в Краснодарском крае Давид Канкия. При этом Канкия пояснил, что в эту избирательную кампанию "Голос" не вел наблюдение за выборами на Кубани, а лишь следил за выборами в Москве.

Ейск расположен в 247 км к северо-западу от Краснодара и в 172 км к юго-западу от Ростова-на-Дону, это экономический центр Кубанского Приазовья, приморский климатический и бальнеогрязевой курорт. Город расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря, близ устья реки Ея, у основания Ейской косы, разделяющей воды залива и Ейского лимана, говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Ейске. На 1 января 2019 года, по данным Росстата, в Ейске проживали 83 053 человека.

"В Ейске много лет работает команда, которая шла к этому результату. В первую очередь, это связано с Александром Каравайным, который в прошлом году был избран муниципальным депутатом в Ейском округе. Тогда ему удалось провести команду из пяти независимых депутатов, сейчас в городе Ейске они уже 9 кандидатов из 12 смогли провести", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Давид Канкия.

Он отметил, что независимые кандидаты, которым местные жители отдали свои голоса, реально пользуются уважением у населения. "Потому что они реально решают проблемы, реально помогают людям и имеют безупречную репутацию. Хотя, конечно подвергаются такому серьезному давлению и угрозам", - рассказал Давид Канкия.

Координатор "Голоса" также сообщил, что всего выдвинулись 20 независимых кандидатов, часть из них сняли по разным формальным причинам, до выборов дошло 12 человек. "Там своя специфика, там многомандатные округа. Это для Кубани не самая распространенная ситуация, потому что, например, в краевой столице или в Сочи только одномандатные округа, и это накладывает свои ограничения", - рассказал Давид Канкия.

Он отметил, что результаты выборов в Ейске говорят о снижении доверия людей к партии власти. "Если мы посмотрим на результаты по всем выборам в областные и региональные парламенты, которых у нас сейчас было 12, то в среднем "Единая Россия" потеряла 16%. Где-то всего 1-2%, где-то, как в Хабаровске - больше 40%, там они вообще заняли третье место с результатом 12%. Да, у людей накопилась усталость, власть не может предложить что-то новое, не может дать ответ на вопрос, почему они должны оставаться у власти, кроме того, что "мы так хотим"", - заявил Давид Канкия.

При этом успех команды Каравайного он не связывает с протестным голосованием. "Люди много лет занимались наблюдением на выборах, им удалось добиться того, что в Ейске результаты дня голосования соответствуют тому, как люди голосуют, в отличие от большей части остальной Кубани", - заключил Давид Канкия.

Теперь единороссы не смогут диктовать свою волю при принятии решений в горсовете Ейска

Активист Евгений Витишко рассказал, что он присутствовал на одном избирательном участке в Ейске в качестве наблюдателя. Витишко отметил, что независимые наблюдатели находились на всех городских избирательных участках, поэтому никаких фальсификаций зафиксировано не было.

"Результат был прогнозируемый, но не ожидаемый, планировали, что семь кандидатов пройдут, а прошло девять. Это реально протестное голосование, люди недовольны и голосуют целенаправленно против "Единой России" и, если съязвить, то если бы кот подал правильно заполненные документы, прошел бы кот, а не единоросс", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Витишко.

Он отметил, что в Ейском горсовете теперь у независимых депутатов будет блокирующий пакет, и при принятии бюджета, при внесении изменений в уставы и принятии других важных для города решений единороссы не смогут диктовать свои условия.

Активист рассказал, что считает такие протестные выборы плохим сигналом для партии власти. "И они это понимают и всячески пытались завуалировать свою принадлежность к партии "Единая Россия", называли себя самовыдвиженцами, например. Здесь же подписи не надо собирать, технически это было не сложно, избирательная комиссия все делала, чтобы они прошли. Но в небольших городах все друг друга знают и голосовали целенаправленно против [представителей "Единой России"]", - заключил Витишко.

Единороссам не хватило системности в выдвижении своих кандидатов

Итоги выборов на Кубани ожидаемыми назвал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он считает, что выборы в целом прошли хорошо, а явку эксперт назвал высочайшей для муниципального уровня.

"Мы в пятерке по стране и наверное первые в ЮФО по явке. У нас очень четко прошли кандидаты-самовыдвиженцы плюс "Единая Россия", которая выдвинула больше всего кандидатов на эти выборы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Геннадий Подлесный.

Он отметил, что практически везде на Кубани победили представители "Единой России", которая "в свои ряды за эти десятилетия вобрала наиболее рейтинговых местных политиков, бизнесменов, которые как конкретные личности, обеспечили, прежде всего, победу в борьбе за мандаты".

"Ейск - плановое исключение", - уверен Геннадий Подлесный. По его словам, сотрудники его центра четыре месяца перед выборами проводили мониторинг, и заказчики исследования были осведомлены о ситуации практически во всех районах края. В проигрыше единороссов в Ейске виновны местные политтехнологи, которые проигнорировали рекомендации социологов, считает эксперт.

"Я открою секрет, самая главная рекомендация, которая напрашивалась – это очень четко подойти к формированию списка кандидатов. Там, где в основу были положены деловые, личностные качества кандидатов, не было никаких проблем. А там, где эти рекомендации не были восприняты, возникли проблемы", - рассказал Геннадий Подлесный.

Он пояснил, что проблемы возникли там, где единороссы выдвигали кандидатом в депутаты человека, который не пользуется авторитетом даже среди членов своей партии. "На местах, по-видимому, посчитали, что личностный авторитет не главное, а главное - авторитет партии. Но там, где авторитет партии был поставлен выше личностного авторитета, там и возникли проколы", - заявил Геннадий Подлесный.

Он отметил, что во время предвыборного исследования респондентам ставится вопрос: какие качества для будущего кандидата предпочтительны, и более 60 процентов всех опрошенных говорили о том, что для них важны личностные качества кандидата, а партийная принадлежность важна лишь для 5-7 процентов респондентов.

"Поселок 500 человек, они выбирают семь депутатов, для них совершенно не важно, какую партию представляют эти люди. Для них важно, чтобы эти люди представляли партию местного населения: чтобы они сделали водовод, чтобы они добились ремонта моста, чтобы они добились открытия фельдшерско-акушерского пункта", - рассказал Геннадий Подлесный.

По его информации, для избирателей населенного пункта, в котором проживают несколько тысяч человек, также важна личность кандидата, а не его партийная принадлежность. Эксперт напомнил, что через год в регионе будут губернаторские выборы, потом в 2021 году - выборы в заксобрание, и на такого уровня выборах "уже срабатывает и политическая подоплека, резко расширяются границы округов".

"Если сейчас это небольшие группы избирателей, то на тех выборах уже будут округа 300 тысяч, 400 тысяч избирателей. На них не будет такой личностной узнаваемости, и люди будут ориентироваться на партийную принадлежность кандидата. И все, что делает "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", будет накладываться на него", - подчеркнул Геннадий Подлесный.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в регионах ЮФО и СКФО, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: юг России".