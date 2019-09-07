Гахария объяснился с оппозицией по делу о разгоне акции протеста в Тбилиси

07 сентября 2019, 07:10

Депутаты парламента от партии "Европейская Грузия" опросили кандидата в премьер-министры, главу МВД страны Георгия Гахарию по поводу разгона акции протеста в ночь на 21 июня. Гахария отметил, что дискуссии не получилось, поскольку оппозиция не всегда давала ответить на вопросы, отключая микрофон.

Как информировал "Кавказский узел", 3 сентября активисты дважды провели у здания парламента Грузии акции протеста против выдвижения Гахарии на освободившийся пост премьер-министра. Лидера "Единого национального движения" Григола Вашадзе 4 сентября не допустили на обсуждение кандидатуры нового премьера, после чего сторонники оппозиции начали стихийную акцию около парламента. На фоне протестов две оппозиционные партии бойкотировали парламентские слушания кандидатов в министры. 5 сентября "Европейская Грузия" прекратила бойкот, а 6 сентября - ЕНД. Депутаты от ЕНД 6 сентября не дали выступить Гахарии, выразив недовольство тем, что участники акции протеста не смогли попасть на встречу с ним.

6 сентября депутаты от оппозиционной партии "Европейская Грузия" провели встречу с кандидатом в премьер-министры Георгием Гахарией. "Мы согласились на встречу из уважения к людям, которые стоят на акции протеста и у них есть вопросы. Мы их зададим", - сказал вице-спикер парламента от "Европейской Грузии" Серги Капанадзе на встрече, которая транслировалась в прямом эфире на официальном сайте парламента страны.

Он отметил, что встречу решено провести в формате "вопрос - ответ" только по теме акции протеста в Тбилиси 20 июня.

Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. С 6 по 26 июля были задержаны 19 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, квалифицированных прокуратурой как попытка свержения власти. Среди задержанных - депутат парламента Грузии Ника Мелия и лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, в связи с чем оппозиция заявила о начале политрепрессий в стране. Заведено дело и против силовиков, разгонявших митинг. 27 августа было предъявлено обвинение третьему полицейскому. Новости об акциях протеста в стране собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Оппозиционеры интересовались у Гахарии, который возглавляет министерство внутренних дел страны, по какой причине не предупредили участников акции протеста о намерении ее разгона и почему прибегли к нему. Георгий Гахария отметил, что участники акции предупреждались о разгоне, во время акции протестующие у 300 полицейских отняли щиты, из полицейских рядов вытащили 30 сотрудников правопорядка и били их. "Полиция два с половиной часа ничего не использовала... Силу применили только после того, как стало необходимо - не смогли остановить штурм [парламента]", - сказал кандидат в премьеры.

Оппозиция не дискутировала по существу, и пыталась зафиксировать свою позицию, прокомментировал итоги встречи Гахария в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

По словам политика, в ходе встречи ему не всегда давали ему возможность ответить на поставленные вопросы, отключая микрофон.

Гарибашвили анонсировал возрождение военной промышленности в Грузии

Комитеты по правам человека и гражданской интеграции, правовым вопросам, обороне и безопасности, а также процедурным вопросам и правилам грузинского парламента на совместном заседании 6 сентября заслушали кандитатов в министры нового правительства. В частности, кандидат в министры обороны, бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что намерен на новом посту заняться возрождением военной промышленности в Грузии.

«Мы сегодня же должны начать производство всех видов вооружения, кроме ядерного, мы это сможем», - перевела на русский язык слова Гарибашвили, процитированные в сообщении пресс-службы парламента Грузии, корреспондент "Кавказского узла".

Гарибашвили предложил реализовать проект создания в Грузии производства снарядов, на которые "ежегодно только министерство обороны может потратить до десятка миллионов". Также он указал, что его первейшей задачей будет завершение реформы обязательной военной службы, пообещав учесть в процессе реформирования опыт западных стран.

У Грузии есть опыт создания военной техники, заявил военный эксперт Вахтанг Маисая корреспонденту "Кавказского узла".

«На авиастроительном заводе в Тбилиси производились истребители Су-25. С 2010 года в Грузии действует один военный завод - государственный военный научно-технический центр «Дельта»... Сегодня центр производит боевые машины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, глушители, бронежилеты, каски, специальные снаряжения. Но нужно правильной распределение ресурсов. Ранее министры обороны не ставили перед страной задачи производства оборонной техники в полном масштабе. Хочу отметить, что у наших соседей ни в Армении, ни в Азербайджане не налажено производство военной техники», - сказал он.

В Грузии есть все возможности наладить производство военной техники, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили. "Особенно просто будет возможность производить боеприпасы для стрелкового оружия", - сказал он "Кавказскому узлу".