Жительница Тырныауза пожаловалась на запрет звонков мужу-заключенному

05 сентября 2019, 18:36

Супруга осужденного жителя Кабардино-Балкарии Лола Шомахова заявила, что ничего не знает о состоянии осужденного мужа-инвалида Рустама Миссирова из-за запрета звонить ему. Шомахова попросила главу ФСИН перевести Миссирова из колонии в Омской области ближе к Кавказу.

Как писал "Кавказский узел", жительница Кабардино-Балкарии Лола Шомахова 15 июля обратилась с жалобой в Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр и к уполномоченному по правам человека в республике, что ее мужа Рустама Миссирова в колонии в Омской области унижают и у него вымогают деньги. 27 августа Шомахова обратилась к главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, попросив помочь переводу Миссирова в другой регион, где есть колония для больных туберкулезом.

Адвокат Миссирова обжаловал решение суда об ужесточении ему режима содержания. В соответствии с просьбой руководства колонии, которое считает Миссирова злостным нарушителем, он проведет два года в тюрьме. Пока Миссиров находится в СИЗО Омска в ожидании этапирования Красноярск, рассказала его супруга Лола Шомахова. По ее словам, рассмотрение жалобы должно было состояться сегодня, но заседание отложили на неделю.

Шомахова пожаловалась на то, что ничего не знает о состоянии мужа, поскольку ей не дают созваниваться с ним. "Я не знаю, как он себя чувствует, связи с ним нет. Пришел ответ из прокуратуры, в котором написано, что звонки ему вообще не положены", - сообщила Шомахова. Она добавила, что не может передавать супругу посылки. "Посылки ему не передают, потому что из его личного дела выкрали документы, что он инвалид", - утверждает Лола Шомахова.

Сегодня Шомахова отправила жалобу директору ФСИН Геннадию Корниенко, в которой также указала на невозможность ездить на свидания с мужем из Кабардино-Балкарии в Сибирь. "Я работаю в поликлинике, в регистратуре, моя зарплата 9000. За три года заключения моего мужа я смогла поехать к нему на свидание один раз и до сих пор отдаю долги. <...> У меня малолетний ребенок, мать мужа серьезно больна, поехать к нему не может (давление, сердце, возраст)", - написала она.

Шомахова отметила, что направляет жалобы в ФСИН уже восемь месяцев. "Ни одна моя жалоба не была рассмотрена по закону, Москва отправляла в Омск, Омск присылал отписки. Я жаловалась на вымогательство со стороны сотрудников (колонии), на бесконечные угрозы для жизни, на утерю документов моего мужа об инвалидности, на нарушение наших прав и так далее. Мой муж очень серьезно болен (туберкулез открытой формы), болен давно. 10 лет особого режима для него как смертный приговор. <...> В связи с тем, что моему мужу угрожает опасность в связи с его болезнью (сырой климат ему губителен), в связи с моим материальным положением прошу вас посодействовать переводу моего мужа в колонию поближе к нашей республике", - говорится в жалобе Шомаховой.

Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ответа на аналогичную просьбу из Совета по правам человека пока не получила.

Независимый юрист Мухадин Карданов указал корреспонденту "Кавказского узла", что 18 июля в правительстве РФ был рассмотрен законопроект о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс. Предложено законодательно закрепить право заключенных отбывать заключение поближе к месту жительства их родственников, сообщил адвокат. Он отметил, что поправки не относятся к тем, кто осужден за особо тяжкие преступления и, в частности, по статьям о терроризме. "Законопроект также предусматривает нормы для перевода осужденных к лишению свободы с учетом состояния здоровья и других обстоятельств в исправительные учреждения, расположенные по месту их жительства на момент совершения преступления", - добавил Карданов.

Следствие отказалось возбуждать дело по жалобе Миссирова на угрозы убийством, вымогательство и превышение должностных полномочий, сообщила Шомахова. "В возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками (колонии) в отношении Миссирова <...> отказано в связи с отсутствием в их действиях состава преступления", - процитировала Шомахова один из ответов следователя. Она отметила, что следствие отказалось от дальнейших действий или разъяснений. "В конце концов они мне ответили: у нас ваших жалоб уже 16, мы прекращаем с вами переписку", - рассказала Лола Шомахова.