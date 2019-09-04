Семья выселенного из пансионата в Сочи онкобольного вернулась в свою комнату

04 сентября 2019, 18:40

Прошлую ночь онкологический больной Андрей Мартынов, выселенный из сочинского пансионата "Нептун", вместе с супругой провел на улице, а утром женщина вскрыла опечатанное здание и внесла мужчину в комнату. Мартыновы утверждают, что вновь заселились в пансионат, так как им негде жить. Чиновники считают выселение семьи Мартыновых законным.

Как писал "Кавказский узел", трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вечером 3 сентября вынесли на матрасе Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери. Супруги Андрей и Наталья Мартыновы остались единственными жильцами в пансионате "Нептун", комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий. Мэрия Сочи в суде добилась решения об их выселении без предоставления другого жилья. Супруги заявили, что не могут арендовать или купить другое жилье из-за тяжелого заболевания главы семьи. 24 июля Наталье Мартыновой, которая вместе со своим супругом отказалась добровольно оставить комнату, стало плохо во время выселения. 26 июля судебный пристав согласился отложить выселение супругов Мартыновых из пансионата.

Сообщение о том, что семье Мартыновых в Сочи грозит выселение, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Мартыновы заявили, что вновь заселились в пансионат в силу крайней необходимости

Наталья Мартынова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ночь со своим супругом они провели у входа в пансионат, а в 8 часов утра вновь вселились в свою комнату.

"К утру стало прохладно. У нас с собой не было вещей. У Андрея начался озноб. У меня на нервной почве тоже. Мы оба поняли, что просто умираем. Я недавно перенесла инсульт. У Андрея онкология. Врачи категорически запретили и мне, и ему всякие стрессовые ситуации. Но как без стрессов, если нас, как котят, вышвырнули на улицу? У собак сейчас, наверное, больше прав. Для собак строят приюты, к ним запрещено жестокое обращение. Но мы-то люди, пенсионеры, причем оба больные люди. Мы стали с Андреем утром принимать решение, что либо мы погибнем, либо зайдем в здание согреемся и возьмем свои жизненно необходимые лекарства", - рассказала Наталья Мартынова.

По словам женщины, входная дверь пансионата была опечатана, но на ней не было ни даты, ни конкретной подписи. "Просто дернула, и дверь открылась. Я фактически на себе затащила Андрея на наш этаж в комнату, которая также была опечатана, но фактически - открыта. Я положила супруга на кровать. Мы приняли таблетки и уснули после бессонной ночи. Около двух часов дня нас разбудили пришедшие люди. Их было много. Как мы поняли по разговорам, они все были из администрации. Они стали менять замки на входной двери и, по-моему, опять вызвали приставов. Андрей очень плохо себя чувствует, и я тоже", - рассказала Наталья Мартынова после повторного выселения.

Андрей Мартынов подтвердил рассказ своей супруги и обвинил людей, которые занимались их выселением, в жестокости. "Я им говорю, что у меня нет сил, прошу их оставить нас в покое, либо оказать помощь. В ответ только ухмылки и высказывания о том, что у них это не прописано в исполнительном листе", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Мартынов.

Мужчина рассказал, как его семья оказалась без жилья. "Мы продали свое жилье в середине 90-х и купили домик и землю у пожилой женщины на улице Нижнеимеретинской, 1. Мы модернизировали домик за свой счет, обрабатывали землю и занимались оформлением собственности, так как пожилая хозяйка имела старые документы времен СССР, которые новые власти не устроили. Но вдруг объявили Олимпиаду. И после этого в 2007 году начались наши проблемы и кошмары. Чиновники заявили, что у нас нет никаких прав на землю, а значит, мы должны покинуть дом и участок. Мы отказались и попросили помочь нам оформить эти права. Но обещания обернулись обманом. Чиновники мэрии пошли в суд, через суд изъяли землю и дом в 2007 году, не заплатив ни копейки компенсации", - изложил свою версию событий Андрей Мартынов.

Он рассказал, что его семья обратилась к главе Сочи Пахомову, заявив, что им некуда идти, и тогда им было предоставлена комната на месяц в пансионате "Нептун". По словам Мартынова, чиновники ему пообещали решить проблему, но этого не произошло.

"Мы так и оставались в этом пансионате, пока нас по иску мэрии вторично уже в 2016 году не выселили оттуда заочным решением суда, без нашего присутствия и оповещения. Все наши жалобы игнорировались, и вот вчера меня вынесли на матрасе на улицу умирать", - рассказал Андрей Мартынов.

Он отметил, что на месте снесенного дома и участка по улице Нижнеимеретинской, 1, сейчас пустырь.

По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, при подготовке к Олимпиаде у жителей Сочи было изъято порядка 8746 гектаров земли. 2,5 тысячи человек подлежали переселению вне очереди, для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было отдано 1247 квартир, сообщается на сайте департамента. Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи "Кавказский узел" разместил на тематической странице "Цена Олимпиады".

Ситуацией с выселением Мартыновых заинтересовался депутат Госдумы России Константин Затулин, он направил свой запрос в мэрию Сочи, сообщил сегодня помощник депутата Илья Гром.

"Ответ пока не получен", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Илья Гром.

Чиновники считают законным выселение семьи Мартыновых из пансионата "Нептун"

Представитель пресс-службы администрации Сочи Ирина Садчикова-Попко, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" выселение Мартыновых, заявила, что Андрей Мартынов совместно с продавцом участка по ул. Нижнеимеретинской, 1 возвели три самовольных строения, которые были снесены во время подготовки к Олимпиаде, и прав на компенсацию у Мартыновых нет. Об этом же говорится и в сообщении, которое пресс-службы администрации Сочи прислала сегодня в "Кавказский узел", используя сервис обратной связи.

"При этом правоустанавливающих документов как на постройки, так и на сам земельный участок у них (у Мартынова с продавцом участка по ул. Нижнеимеретинской, 1 – прим. "Кавказского узла") отсутствовали. Администрацией Адлерского района города Сочи было подано исковое заявление о сносе самовольных строений в Адлерский районный суд. Решением Адлерского районного суда от 24.10.2007 года иск удовлетворен", - проинформировала пресс-служба администрации Сочи.

По ее данным, самовольно возведенные строения были снесены, постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства датируется 27 ноября 2010 года. "Таким образом, при изъятии земельного участка под нужды олимпийского строительства предоставление Мартыновым компенсации в установленном законом порядке не представлялось возможным. Тем не менее, главой города Сочи было принято решение о временном расселении семьи Мартыновых в пансионате "Нептун", расположенном в Адлерском районе города Сочи, где они проживали до последнего времени", - пояснила пресс-служба администрации Сочи.

В сообщении отмечается, что изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в целях строительства олимпийских объектов осуществлялось департаментом Краснодарского края в рамках действий по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года. "Полномочиями по принятию решений об изъятиях либо компенсациях администрация города Сочи не обладала, стороной в соглашении об изъятии недвижимого имущества не являлась. Тем не менее, администрацией города Сочи Мартыновым был предложен ряд компромиссных вариантов", - подчеркивается в сообщении.

Чиновники отмечают, что, учитывая сложившуюся ситуацию, Мартынову были предложены земельный участок в садоводческом товариществе "Солнечное", расположенный в селе Бестужевское Адлерского района; земельный участок с разрешенным видом использования под личное подсобное хозяйство по ул. Пархоменко в Адлерском районе; земельный участок с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство в селе Бестужевское. "Однако от указанных земельных участков Мартыновы отказались. Помимо этого, Мартынову было предложено трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но и от данного предложения Мартынов А.П. отказался", - указывает пресс-служба администрации Сочи.

Как утверждают чиновники, отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, "в течение всех этих лет Мартыновы не предприняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса, хотя исполнительные листы в Адлерский районный отдел судебных приставов города Сочи о выселении семьи, проживающей в пансионате "Нептун" без правовых оснований, были направлены еще в октябре 2016 года". "Также следует отметить, что в настоящее время мэрия Сочи не является собственником либо арендатором помещений в пансионате "Нептун". Недавно здание передано Сочинскому государственному университету", - добавила пресс-служба администрации Сочи.

3 сентября к пансионату "Нептун" для Мартынова была вызвана карета скорой помощи и предложена госпитализация, однако он от нее отказался, утверждают чиновники. "В настоящее время повторно Мартынову А.П. предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в ней не нуждается. Мартынов А.П. продолжает наблюдаться и получать лечение у профильных специалистов по своему заболеванию", - указано в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

Комментируя пояснения администрации Сочи относительно предлагаемых Мартынову ранее земельных участков взамен изъятого, мужчина заявил корреспонденту "Кавказского узла", что они непригодны для жилья. "Действительно, предлагали, но участки предлагали непотребные. Один - на болоте, к которому ни проходов, ни проездов нет, и [рядом] стоит огромная ЛЭП. А другой - под локатором напротив аэропорта, где даже не растет трава. Для чего нам нужны были эти участки? Чтобы сразу на них умереть или никогда не использовать?" - заявил Андрей Мартынов.

Адвокат напомнил о праве граждан России на жилище

Каждый в нашей стране, согласно статье 40 Конституции России, имеет право на жилище, прокомментировал ситуацию независимый от данного дела адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

"Человек, по той или иной причине оставшийся на улице и который самостоятельно не может решить свою жилищную проблему, становится проблемой государства, которое должно помогать этому человеку, чтобы он не жил на улице", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Охрименко.

Он обратил внимание на то, что, по словам Мартыновых, они купили земельный участок, построили на нем дом и жили там с 90-х годов, а хозяйка участка, которая его продала не оформленным, занимала его и того дольше. "И никто этим участком не интересовался. Никто и никого с него не выселял. Но когда пришла Олимпиада, власти вместо того, чтобы помочь людям обрести права на этот участок и строения и затем изъять их, если они были нужны, поступили просто: забрали даром, а люди остались на улице. Возникает вопрос: по какому праву администрация так поступила с людьми, понимая, что данный участок ими был занят длительное время?" - рассуждает Михаил Охрименко.

Выселение "в никуда" из маневренного фонда тоже вызывает вопросы у адвоката, который считает, здесь может идти речь о злоупотреблении правом.

Он также отметил, что пристав был обязан отреагировать на заявление Мартынова о том, что он инвалид. По мнению Мартынова, пристав имел право сделать копию справки об инвалидности и закрыть дело за невозможностью его исполнения.

Ранее не принимающий участие в споре адвокат из Краснодара Михаил Беньяш также указал корреспонденту "Кавказского узла" на то, что есть случаи, когда пристав имеет право приостановить, отложить или прекратить исполнительные действия. Приставы могут прекратить исполнительное производство на основании статьи 43 Федерального закона 229 "Об исполнительном производстве", если выполнить решение суда становится невозможным в силу каких-то обстоятельств, сказал он. "Болезнь может являться таким обстоятельством", - пояснил адвокат, добавив, что для этого следует "обратиться в суд с соответствующим заявлением о том, что решение суда не удается исполнить, и указать причины, которые препятствуют исполнению или делают его невозможным для исполнения".

Охрименко уверен, что выселение Мартынова на улицу может быть квалифицировано правоохранителями по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". "Они оставили больного человека фактически умирать под дверьми пустующего пансионата. При этом в Сочи масса жилья. Есть социальные дома для таких людей. Есть муниципальный жилищный фонд. Почему нельзя пенсионеров и инвалида разметить там?" - отметил адвокат.

Замначальника управления социальной политики администрации города Сочи Ильгам Асланов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в Сочи "нет ночлежек, куда могли бы заселиться люди без определенного места жительства". "Обычно они пристраиваются при церквях или монастырях. Все вопросы с предоставлением жилья решает специальная жилищная комиссия, куда следует обратиться тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - заявил Ильгам Асланов.