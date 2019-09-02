Протестующие назвали помилование осужденного в Грузии ударом по полиции

02 сентября 2019, 17:08

Участники акции протеста, собравшиеся у резиденции Саломе Зурабишвили, выступили против помилования президентом Грузии убийцы полицейского. Они заявили, что теперь полицейские чувствуют себя беззащитными.

Как писал "Кавказский узел", представители "Единого национального движения" потребовали от президента Грузии Саломе Зурабишвили объяснений ее решения о помиловании Рамаза Девадзе, осужденного за убийство полицейского, назначив на сегодня акцию протеста у здания президентского дворца.

По случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа Зурабишвили помиловала 34 заключенных. В их числе оказался Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского Тараша Мукбаняна в 2014 году. На требования объяснить свое решение Зурабишвили ответила отказом, сославшись на "дискреционное право президента".

Сегодня на акцию протеста перед резиденцией президента Грузии собрались десятки сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Это антигосударственное действие, это оскорбление всех наших погибших полицейских и всех тех полицейских, которые достойно служат нашей стране, и членов их семей", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова участника акции протеста, один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Участники акции хотят услышать от Зурабишвили, по чьей рекомендации она приняла решение о помиловании, отметил Удумашвили. По его мнению, после помилования убийцы полицейского стражи порядка не могут чувствовать себя защищенными.

Другой участник акции протеста, Ника Авалиани, указал, что участникам акции протеста в ночь на 21 июня назначают длительные сроки заключения, а обвиняемого в убийстве 22-летнего полицейского освобождают уже на третий год тюремного срока.

Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. С 6 по 26 июля были задержаны 19 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, квалифицированных прокуратурой как попытка свержения власти. Среди задержанных - депутат парламента Грузии Ника Мелия и лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, в связи с чем оппозиция заявила о начале политрепрессий в стране. Заведено дело и против силовиков, разгонявших митинг. 27 августа было предъявлено обвинение третьему по счету полицейскому. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Один из участников акции, бывший полицейский Шалва Бакрадзе, расценил решение президента как прямое оскорбление всех полицейских. Вместо того, чтобы стимулировать работу в полиции, работающие на улицах полицейские стали "беззащитными", заявил он. "Ни в одной стране мира не было такого прецедента, чтобы президент помиловал убийцу полицейского. Президент принял очень плохое решение, нанеся им прямой удар по министерству внутренних дел и полицейским", - сказал Бакрадзе.

Еще один протестующий, Георгий, сказал, что принял участие в акции с целью потребовать от президента объяснений по поводу помилования убийцы полицейского.

Акция протеста прошла перед резиденцией президента когда самой Саломе Зурабишвили там не было. Президент находится в эти дни с рабочим визитом в Польше, где приняла участие в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала Второй мировой войны, информировал корреспондент "Кавказского узла".