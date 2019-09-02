Снайпер на позициях Армии обороны Нагорного Карабаха. Фото: Пресс-служба МО Армении http://nkrmil.am

02 сентября 2019, 09:34

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах трех сел

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 22 раза, снайперы обстреляли азербайджанские позиции в приграничных селах, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября Азербайджан сообщил о 23 обстрелах в зоне конфликта, 31 августа - о 22 обстрелах. В свою очередь Нагорный Карабах сообщил 31 августа о 70 обстрелах своих позиций за неделю.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за сутки был нарушен 22 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, были обстреляны, в том числе из снайперских винтовок, позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем и Агдам.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это сообщение.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Лавров и Алиев заявили о необходимости мирно решить карабахский конфликт", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

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