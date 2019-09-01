Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных районов

01 сентября 2019, 09:57

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 23 раза за сутки, под огонь попали села в трех приграничных районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Азербайджан обвинил Армению в 22 обстрелах. В свою очередь, Нагорный Карабах сообщил о 70 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю, с 25 по 31 августа.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза",- сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным военного ведомства, обстрелам подверглись азербайджанские позиции в селах Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, Мунджуглу в Товузском районе, Геяли в Гедабекском районе. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел".

Комментариев относительно этого заявления об обстрелах на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха на 09.10 мск сегодня нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако это не прекратило вооруженного противостояния, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по свои позициям.