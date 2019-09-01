01 сентября 2019, 09:57

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных районов

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 23 раза за сутки, под огонь попали села в трех приграничных районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Азербайджан обвинил Армению в 22 обстрелах. В свою очередь, Нагорный Карабах сообщил о 70 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю, с 25 по 31 августа.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза",- сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным военного ведомства, обстрелам подверглись азербайджанские позиции в селах Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе,  Мунджуглу в Товузском районе,  Геяли в Гедабекском районе. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел".

Комментариев относительно этого заявления об обстрелах на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха на 09.10 мск сегодня нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако это не прекратило  вооруженного противостояния, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по свои позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Лавров и Алиев заявили о необходимости мирно решить карабахский конфликт", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 сентября 2019, 08:58

01 сентября 2019, 07:59

01 сентября 2019, 06:29

01 сентября 2019, 05:30

01 сентября 2019, 04:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи