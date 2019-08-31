Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 70 обстрелах за неделю

31 августа 2019, 18:41

Азербайджанские солдаты с 25 по 31 августа сделали более 650 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 18 по 24 августа Нагорный Карабах зафиксировал 120 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.

"В период с 25 по 31 августа на линии соприкосновения арцахских (нагорно-карабахских. - Прим. "Кавказского узла") и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня более 70 раз, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия около 650 выстрелов по армянским боевым постам", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

Ведомство отметило, что подразделения Армии обороны, со своей стороны, "строго соблюдают режим прекращения огня".

Минобороны Азербайджана по состоянию на 18.41 мск 31 августа не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом азербайджанская сторона в течение того же периода, с 25 по 31 августа, ежедневно заявляла о нарушениях режима прекращения огня на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. Согласно подсчетам "Кавказского узла", всего за неделю Азербайджан насчитал в общей сложности о 149 обстрелов. Только с утра 30 августа по сегодняшнее утро их, по данным ведомства, было 22.

Перемирие в зоне карабахского конфликта было объявлено после военных действий в апреле 2016 года, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана констатировало затишье на фронте.

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".