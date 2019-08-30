Моряки в порту Азова пригрозили голодовкой из-за долгов по зарплате

30 августа 2019, 15:00

Двое механиков теплохода Magellan, арестованного ростовской таможней и находящегося в порту Азова с июня 2018 года, начали акцию протеста из-за долга по зарплате в 25 тысяч долларов, рассказал председатель регионального профсоюза. Судовладелец заявил о финансовых потерях, а судно внесено в список брошенных, сообщил инспектор международного профсоюза.

Старший механик и третий механик теплохода Magellan под флагом государства, расположенного в Карибском море, объявили акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате с февраля 2019 года. Моряки отказываются пускать в машинное отделение ремонтников, которых направляет компания-судовладелец, со ссылкой на председателя Азово-Донской территориальной организации Российского профессионального союза моряков Леонида Глушака сообщил 29 августа Donday.ru.

По словам Глушака, долг по зарплате перед механиками составил 25 тысяч долларов (более 1,661 миллиона рублей). По данным издания, теплоход Magellan арестован ростовской таможней и с июня 2018 года находится в порту Азова. Кроме протестующих механиков на борту находится шесть членов экипажа, которые не получают зарплату с апреля.

"Написаны письма во все инстанции, в Международную организацию труда письмо отправим сегодня или завтра. Рассылаем письма во всевозможные организации, которые отвечают за безопасность мореплавания и своевременную выплату денег морякам. У них проблемы с судовладельцем и арендатором, и не имеет значения, кто заплатит, старый, новый или будущий владелец, нам главное – помочь морякам получить деньги", – приводит сегодня слова Глушака ИА "Дон24".

По словам Глушака, к решению проблемы профсоюз планирует подключить капитанию порта и прокуратуру. "Моряки доведены до такого отчаяния, что готовы пойти на крайнюю меру – объявление голодовки", – цитирует сегодня Глушака Portnews.ru.

Судовладелец теплохода, компания WB Navigation S.A, пожаловалась на огромные расходы в связи с арестом теплохода – около 1 миллиона долларов – "и отвергают любые обвинения в использовании рабского труда и оставлении моряков", заявила инспектор Международной федерации транспортников Ольга Ананьина.

По ее словам, срок действия страховых свидетельств истек, и невозможно моряков репатриировать за счет страховой компании и выплатить им зарплату. Само судно занесено в список брошенных судов, сообщила Ананьина изданию.

На сайте Российского профессионального союза моряков на 14.50 мск сегодня нет информации об акции протеста механиков на теплоходе, расположенном в порту Азова.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 11 членов экипажа теплохода Vostok (под флагом Того) пожаловались в Международную федерацию транспортников на долги по зарплате, превысившие 71 тысячу долларов. Судно было задержано. 19 августа стало известно, что экипаж теплохода прекратил забастовку после погашения долга и покинул ростовский порт.