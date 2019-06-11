Ликвидация последствий взрыва на танкере в Махачкалинском порту. Фото http://yusut.sledcom.ru/news/item/1364020/

11 июня 2019, 11:06

Шесть человек стали жертвами взрыва на танкере в Дагестане

В результате сегодняшнего взрыва на танкере в Махачкалинском порту трое матросов погибли, сообщили в Росморречфлоте. Еще трое пострадавших госпитализированы, отметили в Минздраве. Следком начал проверку.

В Махачкалинском морском торговом порту сегодня утром произошёл взрыв газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов с танкера, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Дагестана.

"Двоих пострадавших (в результате взрыва) сначала не могли найти, но позже они обнаружены погибшими. Ещё три человека пострадали. Они госпитализированы", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс -службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

По ее словам, двое из госпитализированных находятся в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы. "Один из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии: у него 95% ожогов тела"", - добавила Муртазалиева.

Позже стало известно об обнаружении третьего погибшего. "Трое найдены мертвыми - вахтенные матросы", - заявили в пресс-службе Росморречфлота. По данным ведомства, на борту танкера было 12 человек. После взрыва загорелась жилая часть танкера, которую еще тушат пожарные, цитирует сегодня представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

По версии следствия, взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня около 04.20 мск в машинном отделении на нефтеналивном российском танкере. Расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

Максимальная санкция по данной статье – четыре года заключения.

На сайте Росморречфлота на 10.45 мск сегодня нет информации о взрыве на танкере.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 3 июня в селе Цуриб Дагестана в пассажирском УАЗе взорвалось газовое оборудование, в результате машина загорелась. Пострадали четыре человека.

Примечание:

"Махачкалинец пострадал при взрыве газа", "Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа", "Человек госпитализирован после взрыва газа в дагестанском селе".

Автор: Патимат Махмудова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 июня 2019, 16:09

  • Васильев выступил против односторонней передачи земель Чечне

    Установка чеченских дорожных знаков, вызвавшая недовольство жителей Кизлярского района, не связана с территориальными спорами, конфликт подогревается искусственно, заявил сегодня Владимир Васильев. Власти Шелковского района Чечни должны были предупредить об установке знаков на границе, считает руководитель администрации главы Дагестана Владимир Иванов.

11 июня 2019, 15:34

  • Глава департамента мэрии Сочи обвинен по делу Чермита

    Директор сочинского департамента архитектуры обвиняется в том, что необоснованно разрешил ввести в эксплуатацию многоквартирный дом, сообщил сегодня Следком. Разрешение также подписал осужденный вице-мэр города Мугдин Чермит.

11 июня 2019, 14:37

  • Даудов отчитал главу Кизлярского района за снос указателей

    Жители Кизлярского района демонтировали дорожные знаки на границе с Чечней из-за недосмотра местных властей, заявил на встрече с дагестанскими чиновниками Магомед Даудов. Жителей района чеченский чиновник заверил, что оставшиеся дорожные указатели они демонтируют только "через его труп". К границе двух республик направлено большое количество камуфлированной техники.

11 июня 2019, 13:47

11 июня 2019, 12:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии