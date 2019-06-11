Шесть человек стали жертвами взрыва на танкере в Дагестане

11 июня 2019, 11:06

В результате сегодняшнего взрыва на танкере в Махачкалинском порту трое матросов погибли, сообщили в Росморречфлоте. Еще трое пострадавших госпитализированы, отметили в Минздраве. Следком начал проверку.

В Махачкалинском морском торговом порту сегодня утром произошёл взрыв газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов с танкера, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Дагестана.

"Двоих пострадавших (в результате взрыва) сначала не могли найти, но позже они обнаружены погибшими. Ещё три человека пострадали. Они госпитализированы", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс -службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

По ее словам, двое из госпитализированных находятся в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы. "Один из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии: у него 95% ожогов тела"", - добавила Муртазалиева.

Позже стало известно об обнаружении третьего погибшего. "Трое найдены мертвыми - вахтенные матросы", - заявили в пресс-службе Росморречфлота. По данным ведомства, на борту танкера было 12 человек. После взрыва загорелась жилая часть танкера, которую еще тушат пожарные, цитирует сегодня представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

По версии следствия, взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня около 04.20 мск в машинном отделении на нефтеналивном российском танкере. Расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

Максимальная санкция по данной статье – четыре года заключения.

На сайте Росморречфлота на 10.45 мск сегодня нет информации о взрыве на танкере.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 3 июня в селе Цуриб Дагестана в пассажирском УАЗе взорвалось газовое оборудование, в результате машина загорелась. Пострадали четыре человека.