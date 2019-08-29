Награждение Хусейна Межидова дало повод для критики чеченского омбудсмена

29 августа 2019, 03:06

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев наградил нескольких силовиков за "заслуги в развитии гражданского общества" и "вклад в дело защиты прав граждан". Самую почетную награду получил односельчанин Рамзана Кадырова, командир батальона Росгвардии Хусейн Межидов, который угрожал убийством Тумсо Абдурахманову. Вручение Межидову такой награды наглядно демонстрирует уровень официальной правозащитной деятельности в Чечне, заявили жители республики и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", земляк главы Чечни, командир батальона спецназа "Юг" Хусейн Межидов в апреле 2019 года назвался автором опубликованного на YouTube видеопослания Тумсо Абдурахманову. Он предложил "вырвать язык" блогеру и заявил, что готов ответить за его смерть даже от несчастного случая.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше. В сентябре 2018 года польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту семье блогера, сообщил сам Абдурахманов. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев посетил спецподразделение «Юг» республиканского управления Росгвардии в Ведено и вручил его командиру, подполковнику Хусейну Межидову, сразу две награды - орден «За гражданское мужество» и нагрудный знак «Патриот России».

Нухажиев "рассказал военнослужащим о роли Ахмата-хаджи Кадырова в установлении мира в Чечне, и ответственности сотрудников правоохранительных органов за сохранение спокойствия и стабильности", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском управлении Росгвардии.

Как отмечают в ведомстве, орден и нагрудный знак вручены Межидову "за успехи в борьбе с преступностью и вклад в дело защиты прав граждан". "Еще несколько сотрудников подразделения получили медали «За защиту прав человека» и «За заслуги в развитии гражданского общества", - добавили в управлении.

Согласно информации на сайте уполномоченного по правам человека в Чечне, медаль "За защиту прав человека" была учреждена в 2007 году. В течение первых трех лет ее вручили 10 людям - среди них был, в частности, адвокат Станислав Маркелов, награжденный посмертно в числе первых. Впоследствии эта награда вручалась разным людям, но чаще всего высокопоставленным чиновникам или силовикам. Медаль "За защиту прав человека" есть, в частности, у главы республики Рамзана Кадырова, его жены Медни Кадыровой, его пресс-секретаря Альви Керимова и бывшего вице-премьера республики Ислама Кадырова. Орденом уполномоченного по правам человека в Чечне «За гражданское мужество», учрежденным в 2009 году, награждены глава Чечни Рамзан Кадыров, его отец Ахмат Кадыров (посмертно) и мать Аймани Кадырова, бывший спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов и еще несколько человек.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Чечни назвали неуместным награждение силовиков за защиту прав человека. «Тот самый командир, что грозился вырвать язык Тумсо и готов был взять на себя его кровь, получил орден и награду уполномоченного по правам человека. Странное все-таки у наших официальных правозащитников понятие о защите прав человека, если они считает такое нормой», - сказал местный активист Идрис.

«Просто человек из команды Кадырова наградил другого члена этой же команды орденом. Какая у нас правозащита, такие у нее и герои», - констатировал житель Чечни Лукман.

Награды Межидова не имеют отношения к защите прав человека и не соответствуют его действиям, заявила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, комментируя награждение. При этом правозащитница подчеркнула, что не удивлена этим событием.

«Это Чечня, тут бывший боевик становится Героем России и имеет какую-то медаль за права человека. Награждение Межидова – продолжение этой истории. Содержание награды не соответствует тому, за что ее дали, а дали ее за взаимоотношение Межидова с Кадыровым. Можно усмотреть признаки заслуг Межидова в дискуссии с Тумсо. Угроза убийством и кровная месть никак не связаны с Конституцией РФ и правом, но реакции Москвы нет. Это [награждение правозащитной наградой человека, угрожающего убийством оппоненту] уникально, нигде больше я о таком не слышала», - сказала она «Кавказскому узлу».

Член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев также «не удивлен» вручением медали Хусейну Межидову, - хотя вопросы вызывает не только участие этого офицера в защите прав человека, но даже «адекватность его гражданского поведения», отметил правозащитник.

«Общеизвестно, что в Чечне большие проблемы с правами человека, и местный уполномоченный не выполняет свои функции. В республике есть деление на реальных правозащитников и тех, кто вьется вокруг Нухажиева. Это деление произошло после истории Оюба Титиева, сильного человека», - рассказал Борщев.

Бывший глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был осужден в Чечне по делу о наркотиках. Сам он настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" ранее указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации дела Титиева. 15 июля правозащитник вышел на свободу по УДО. После освобождения продолжает работу в Москве, занимаясь вопросами прав человека в Чечне и России.

В словах Межидова есть признаки нарушения уголовной статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, отметил адвокат Евгений Черноусов. По его мнению, руководство Росгвардии обязано было отреагировать на высказывание Межидова относительно пыток Абдурахманова и кровной мести.

«По факту таких высказываний прокуратура либо СК должны были провести проверку и выяснить, действительно ли Межидов, как сотрудник силового ведомства, хотел убить или причинить вред здоровью человека. Если проверка это подтвердит, то возбуждается уголовное дело. Ничего удивительного, что чеченские ведомства проигнорировали слова силовика, но поражает, что это оставили без внимания федеральные ведомства. Подобные заявления не совместимы с такой высокой должностью и на этом фоне награждение правозащитной медалью выглядит нелепо», - сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".