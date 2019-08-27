Фейк о беспорядках распространился на фоне общей напряженности в Дагестане

27 августа 2019, 04:26

Массовые беспорядки или протестные акции в Дагестане возможны, но только при наличии определенных факторов, считают опрошенные "Кавказским узлом" политолог и журналист. По их мнению, в обществе растет социальная напряженность, а споры о границах и сообщения об инцидентах, в которых можно усмотреть межэтническую рознь, не добавляют стабильности.

Как писал «Кавказский узел», в мессенджерах среди жителей Дагестана получила распространение аудиозапись, на которой женский голос со ссылкой на человека «большой позиции в МВД республики», предупреждал о готовящихся серьезных волнениях с 25 августа по 13 сентября. МВД Дагестана официально опровергло эту информацию, уточнив, что у этого сообщения была очень высокая скорость распространения. Пользователи Instagram осудили распространителей провокационных сообщений.

В Дагестане фейковые новости ложатся на благоприятную почву и быстро распространяются, отметил политолог Эдуард Уразаев.

"В начале августа Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) объявил о результатах социологического опроса в субъектах СКФО, которые показали, что в Дагестане наиболее высокие ожидания социальных конфликтов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Данные опроса, проведенного среди жителей Дагестана, Межрегиональный центр общественных инициатив "Северный Кавказ" опубликовал 26 августа на своем сайте. Общее число респондентов по каждому вопросу составило 500 человек. По данным исследования, 35% респондентов ожидают, что в следующем году экономическая ситуация в республике ухудшится.

"В таких условиях фейковые новости ложатся на «удобренную почву» и получают быстрое распространение. Такая напряжённость вызвана снижением доходов жителей, туманными перспективами страны и республики, застоем в социально-политической жизни, страшилками войны с телеэкранов, отказом от решения застарелых земельных и других проблем», - отметил Уразаев.

По его мнению, напряженность также добавляют разгон митингов в Москве и споры о границе с Чечней.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Чиновники двух республик обменялись обвинениями в постановке на кадастровый учет спорных участков. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней. С демаркацией границы связали жители селения Гагатли Ботлихского района и конфликт на арендованном на территории Чечни пастбище.

«Тем не менее, массовых протестов ожидать трудно из-за разобщенности дагестанского общества. Пока возможны только локальные протестные акции, но в дальнейшем они могут перерасти в массовый протест. Он может выразиться не в митингах, а в других формах», - считает Уразаев.

В Дагестане возможно повторение ингушского сценария

Общество в Дагестане не восприимчиво к новостям, которые рассылаются посредством мессенджеров, заявил главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Какой-либо активности в распространении новости о массовых беспорядках я не заметил. Как не было этого и с недавним инцидентом на Герзельском мосту, а также закидывания камнями поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Общество у нас выдержанное и не реагирует на такие провокационные вещи», – отметил он.

17 августа в WhatsApp появились сообщения о конфликте между жителями Дагестана и чеченцами на мосту у поста Герзель. По версии авторов сообщений, произошла драка, в результате которой житель чеченского села Хоси-Юрт погиб при падении с моста. По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, "ребята из Чечни проскочили пост, не останавливаясь", после чего их догнали и применили силу. Опрошенные "Кавказским узлом" жители обеих республик отметили, что узнали об инциденте не мосту со слов очевидцев. 25 августа три вагона поезда сообщением Санкт-Петербург - Махачкала были повреждены после того, как его забросали камнями на территории Чечни, сообщила СКЖД. В одном из купе было разбито окно, один из пассажиров получил порез осколками стекла.

По его мнению, массовые беспорядки в Дагестане возможны, но для этого должны возникнуть определенные условия и обстоятельства.

«Несанкционированные акции в Дагестане могут быть, но только в том случае, если повторится такая же ситуация, как в Ингушетии. Когда руководство этой республики совершило ошибку, посчитав, что такой важный вопрос о границах можно решить кулуарно, в верхах, без вынесения на широкое обсуждение. Было очевидно тогда, что это может вызвать протесты среди ингушского народа, но власти полагали, видимо, что можно каким-то образом успокоить протестные настроения. Но не получилось. И в итоге глава Ингушетии ушел в отставку. Если в Дагестане политическое руководство также сольет вопрос границ и пойдет на поводу у Кадырова (глава Чечни Рамзан Кадыров – прим. «Кавказского узла»), тогда несанкционированные митинги будут в Дагестане. И ситуация может повториться с точностью один в один, как это было в Ингушетии», - отметил он.

Подписание 26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границ Чечни и Ингушетии вызвало массовые акции протеста в Ингушетии осенью 2018 года. Голосование в ингушском парламенте по вопросу ратификации соглашения о границе состоялось 4 октября. Власти Ингушетии объявили, что большинство депутатов проголосовало "за", сами парламентарии опровергли эти сведения. Несколько депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление о фальсификациях при голосовании, а 11 октября 2018 года группа местных жителей подала иск в суд, требуя отменить голосование в парламенте. 2 апреля Магасский суд отклонил иск депутатов к парламенту Ингушетии. 15 августа Верховный суд Ингушетии отклонил апелляционную жалобу истцов на решение райсуда.

Однако, по мнению Фатуллаева, пока предпосылок в Дагестане нет, так как нет таких факторов, если не брать во внимание отдельные вопросы по некоторым участкам границы.

«В целом же при наличии определенных обстоятельств массовые акции протеста в Дагестане более вероятны, чем в других соседних республиках северокавказского региона. Общество у нас более демократическое, по сравнению с теми же ингушами или чеченцами. И в этой ситуации не думаю, что московские митинги и их разгоны каким-то образом повлияют на митинговую активность в Махачкале или в целом на Дагестане», - заключил Фатуллаев.

Люди посчитали сообщение о массовых беспорядках смешным

Люди не поверили в правдивость рассылаемой аудиозаписи, но стали передавать его друг друга, так как посчитали смешным, считает автор Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад.

«Было сразу очевидно, что это фейк. А после слов «первая» и «вторая революция», думаю, это стало понятно практически всем. Люди пересылали его, не предавая серьезного значения, просто ради забавы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным МВД Дагестана, первоначально сообщение было распространено в Киргизии.

Подобные новости особенно широко распространяются в августе, добавил он.

«Август, можно сказать, «голодный» месяц для дагестанских пабликов Instagram. Серьезных новостей мало, и поэтому они хватаются за любые поводы и публикуют подобные сообщения. И разгон московских митингов или же протестов в Ингушетии тут не причем. В Дагестане на данном этапе невозможны массовые беспорядки, нет для этого предпосылок», - считает блогер.