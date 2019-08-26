Журналист Рагимов рассказал о проблемах со здоровьем из-за голодовки

26 августа 2019, 14:03

На 20-е сутки голодовки осужденный за вымогательство азербайджанский журналист Икрам Рагимов не может самостоятельно передвигаться, сообщил его брат. Он выразил надежду на реакцию посетивших журналиста врачей Красного Креста. Пенитенциарная служба отрицает проблемы со здоровьем у Рагимова.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и назначил ему 5,5 года заключения. 7 августа он объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. 23 августа Рагимова навестили врачи Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста. Рагимов намерен продолжать голодовку до тех пор, пока его не освободят, рассказал его брат Галиб Гасанов.

Сегодня Икрам Рагимов позвонил родственникам и сообщил о продолжении голодовки, рассказал его двоюродный брат Галиб Гасанов. «Голос (Икрама) звучал совсем тихо. При этом он хрипел. Икрам сказал, что у него уже отказывает и вторая нога. От слабости он не может без посторонней помощи вставать с места. Икрам сообщил, что за последние дни еще больше похудел», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гасанов.

23 августа Икрам в телефонном разговоре с родственниками сообщил, «его состояние критическое: из-за головокружения он не может вставать на ноги, одна нога у него практически отнялась", рассказал его брат Галиб Гасанов.

По его словам, несмотря на уговоры членов семьи и родственников, Рагимов отказывается прекращать голодовку до «восстановления справедливости». «Икрам сказал, что если 28 августа на очередном заседании апелляционный суд не отпустить его, то Икрам продолжит голодовку», - отметил его брат.

Гасанов также сообщил, что семья журналиста надеется, что «международная демократическая общественность не останется безучастной судьбе Рагимова».

«Икрама посетили на прошлой неделе врачи Красного Креста. Мы надеемся, что они воочию увидели, в каком состоянии он находится, и оценили риски его жизни. Они не делают публичных заявлений, но до правительства и до других международных организаций они свою позицию могут донести. Мы сильно беспокоимся за Икрама и надеемся, что суд хотя бы заменит ему реальный срок на условное наказание и освободит из тюрьмы», - отметил Гасанов.

Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что дело Рагимова о шантаже было возбуждено по многочисленным жалобам. Журналист утверждает, что спецслужбы начали преследовать его после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" включил Рагимова в обновленный список политзаключенных 6 декабря 2018 года

По состоянию здоровья адвокат Рагимова не может посетить своего подзащитного, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, 28 августа адвокат будет участвовать в суде, где защита станет настаивать на прекращении дела по оправдательным основаниям.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы подтвердили, что журналист продолжает голодовку. «Икрам принимает воду. Он находится в медицинско-санитарной части Бакинского СИЗО под наблюдением врачей. Пока врачи никакого вмешательства не предприняли – у Икрама Рагимова серьезных проблем со здоровьем не возникало. Он использует все права, предоставленные законодательством, регулярно получает свидания с близкими, общается с ними по телефону», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» представитель ведомства.

На сайте Международного комитета Красного Креста информации о посещении Рагимова нет по состоянию на 13.55 мск сегодня.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" юристы рассказали, что суды крайне редко соглашаются на проведение повторного судебного следствия, которого добивается журналист Икрам Рагимов. "Решения пересматриваются только в тех случаях, когда нарушение закона очевидно. В политических же делах все судебные инстанции действуют по указанию от политической власти", - отметил эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Ялчин Иманов.

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