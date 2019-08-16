Голодающий азербайджанский журналист Рагимов заявил о серьезном ухудшении здоровья

16 августа 2019, 20:11

Объявивший голодовку в СИЗО журналист Икрам Рагимов в сегодняшнем телефонном разговоре с двоюродным братом сообщил, что продолжает голодовку несмотря значительное ухудшение самочувствия. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты считают, что суд может заменить реальный срок Рагимова на условное наказание, поскольку власти Азербайджана смягчили отношение к своим критикам.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и назначил 5,5 года заключения. Бакинский апелляционный суд назначил рассмотрение жалобы на 21 августа. Рагимов, объявив 7 августа голодовку, потребовал от суда объективности. 15 августа Пенитенциарная служба Азербайджана подтвердила голодовку Рагимова. При этом представитель ведомства отметил, что со здоровьем у Рагимова нет никаких проблем, однако близкие заявляют о его истощении.

Дело Рагимова возбуждено по многочисленным жалобам, утверждает Служба госбезопасности Азербайджана. Журналисту предъявлены обвинения в неоднократном вымогательстве путем шантажа. Рагимов заявил, что спецслужбы начали преследовать его после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. 6 декабря 2018 года "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" включил Рагимова в список политзаключенных.

Двоюродный брат Рагимова Галиб Гасанов рассказа корреспонденту "Кавказского узла", что журналист сегодня позвонил ему и сообщил, что продолжает голодовку. "Икрам сказал, что ему совсем плохо, но он намерен продолжать голодовку до выполнения поставленных им требований, если это даже будет стоить ему потери жизни. Икрам сказал, что его посетили представители омбудсмена. Он просил привлечь еще одного адвоката, поскольку Эльчин Садыгов в последние дни не имел возможности прийти к нему. Адвокат сначала был за рубежом, а сейчас он, как нам сообщил сам Садыгов, болеет", - сказал Гасанов.

На вопрос, намерен ли Рагимов прекратить акцию до судебного заседания, Гасанов ответил так: "Нет, он непреклонен, если он будет продолжать в том же духе, то до суда может и не дожить". Он отметил, что члены семьи Рагимова также обратились в Бакинское представительство Международного комитета Красного Креста, чтобы представители организации посетили его.

В Бакинском представительстве МККК на вопрос, посетят ли сотрудники организации голодающего Рагимова, ответили, что не раскрывают имен лиц, которых навещают в местах заключения. В пенитенциарной службе сказали, что добавить к ранее опубликованным комментариям по делу Рагимова пока нечего.

Журналист требует от суда повторно допросить свидетелей и потерпевших, которые ранее дали показания в его пользу, и считает, что протоколы заседаний были сфальсифицированы, а в приговор были включены материалы допросов на предварительном следствии. Рагимов настаивает на повторной экспертизе аудиозаписей его телефонных разговоров с потерпевшими по делу, поскольку считает, что записи были смонтированы.

Эльчин Садыгов подтвердил "Кавказскому узлу" сегодня, что в силу болезни не смог встретиться с Рагимовым, но намерен навестить его на следующей неделе. Адвокат знает о состоянии Рагимова из-за голодовки, и подчеркнул, что на следующем заседании суда будет добиваться изменения меры пресечения.

Юрист Института прав медиа Халид Агалиев отметил, что в этой ситуации адвокат не в силах помочь Рагимову. "Роль адвоката может заключаться в предании огласке требований Икрама Рагимова. Однако ему и так ежедневно позволяют звонить домой, дают свидания с родственниками, через них он может апеллировать к общественности. Адвокат только в суде может выдвинуть новые ходатайства, в том числе в связи с длительной голодовкой попросить изменить меру пресечения в связи с ухудшившемся состоянием здоровья Рагимова", - сказал Агалиев.

Председатель Института свободы и безопасности репортеров, блогер Мехман Гусейнов считает, что многое в деле Рагимова зависит от него самого. "Мою голодовку власти также игнорировали. Но время шло, я стоял на своем, и по мере ухудшения моего состояния ситуацию стали всерьез воспринимать, и в конечном итоге дело было закрыто. Наш институт выступил с отдельными заявлением в связи с необоснованным преследованием Рагимова, и информировал партнеров из международных правозащитных организаций", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что при благоприятном повороте дела Рагимова, апелляционный суд может заменить реальный срок на условное наказание. "Обнадеживает, что власти признали факт голодовки. На моей памяти это первый случай за последние два десятилетия. Даже в случае с блогером Мехманом Гусейновым этого не было, и пенитенциарная служба все утверждала, что он принимает пищу. С другой стороны, история с Гусейновым получила большую международную огласку, и новое дело против блогера прекратили. Видимо, теперь в верхах поняли, что отрицать голодовки заключенных, если они носят длительный характер, бессмысленно. Общий тренд политики властей направлен на смягчение отношения к критикам правительства. В марте были освобождены более полусотни политзаключенных, которые были помилованы президентом. Фактически прекратились уголовные преследования активистов и журналистов. Вероятно, это связано с международной критикой Азербайджана", - отметил Агалиев.

Однако координатор Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Эльшан Гасанов считает, что власти не проводят последовательной политики в отношении оппонентов. "С начала года были проведены определенные шаги по смягчению политики в отношении критиков режима, последовало помилование более полусотни политзаключенных. Однако потом был вынесен обвинительный приговор тому же Икраму Рагимову, арестован журналист Полад Асланов. На прошлой неделе апелляционный суд на процессе по делу группы осужденных по событиям в Гяндже освободил четырех обвиняемых, а вчера на процессе по делу другой группы всем оставили в силе реальные сроки наказания. Такое впечатление, что в верхах идет борьба между разными группами влияния", - отметил Гасанов.

Он выразил надежду, что Рагимов будет освобожден. "Тем более, что есть положительный прецедент, когда после голодовки добился своего освобождения активист партии "Мусават" Азад Гасанов", - напомнил правозащитник.

О случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" рассказывает на тематической странице "Преследование активистов". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".