Жители села в Азербайджане получили травмы при обрушении дома

25 августа 2019, 16:10

Во время поминок в азербайджанском селе Балик сегодня обрушился пол двухэтажного дома, 10 человек доставлены в больницу.

Инцидент произошел сегодня в селе Балик Исмаиллинского района. Местные жители собрались на поминки, но пол двухэтажного дома обрушился, не выдержав тяжести.

В результате, по предварительным данным, 10 человек получили травмы и были доставлены в районную больницу, сообщает агентство АПА.