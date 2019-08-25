25 августа 2019, 16:10

Жители села в Азербайджане получили травмы при обрушении дома

Во время поминок в азербайджанском селе Балик сегодня обрушился пол двухэтажного дома, 10 человек доставлены в больницу.

Инцидент произошел сегодня в селе Балик Исмаиллинского района. Местные жители собрались на поминки, но пол двухэтажного дома обрушился, не выдержав тяжести.

В результате, по предварительным данным, 10 человек получили травмы и были доставлены в районную больницу, сообщает агентство АПА.

Примечание:

"Четверо рабочих пострадали при обрушении стены в Грузии", "Движение транспорта в Тбилиси перекрыто после обрушения скалы", "Рабочий травмирован на стройке в Тбилиси".

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