Участники акции протеста перед зданием правительства Армении, 15 августа 2019 года. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

25 августа 2019, 00:47

Участники акции против золотодобычи в Амулсаре отказались идти на уступки властям

В шествии противников золотодобычи в Амулсарском руднике, которое состоялось в центре Еревана, приняли участие около 400 человек. Активисты потребовали прекратить разработку и заявили, что не намерены идти на уступки властям.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа в Ереване пять активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского рудника, были обвинены в неповиновении требованиям полиции. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении. Еще один активист был доставлен в больницу. Задержание противников разработки Амулсара вызвало критику в адрес премьер-министра Армении Пашиняна

Амулсарский проект золотоносного месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Добыча золота не окажет серьезного воздействия на экологию, заявил инициатор разработок, компания Lydian International. В феврале 2019 года правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки рудника. 14 августа Следственный комитет Армении опубликовал заключение экспертной группы, согласно которому риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения минимальны. Власти отказались проводить новую экологическую экспертизу, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что уровень безопасности рудника будет беспрецедентным.

В субботу, 24 августа, в Ереване прошло шествие противников разработки Амулсарского рудника, которое организовала инициативная группа Save Amulsar. В акции протеста, по оценке организаторов, приняли участие свыше 400 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Противники золотодобычи на Амулсарском месторождении в Ереване. Фото: скриншот со страницы Ամուլսար - Amulsar в Facebook https://www.facebook.com/saveAmulsar/photos/a.1184642075004376/1625304397604806/?type=3&theaterПротестующие несли плакаты с надписями: "Save Amulsar", "Руки прочь от Амулсара!", "Lydian уходи!", "Жизнь или рудник?", а также транспарант с лозунгом "Амулсар без рудника!".

Жители Джермука при поддержке армянского общества призывают не допустить превращения курорта в рудник, заявил на ереванской площади Свободы один из организаторов акции.

"Сегодня мы хотим выразить поддержку правительству, чтобы избежать тупика. Мы свое решение не изменим, и сделаем все, чтобы и правительство сделало правильный выбор", - отметил он.

Никол Пашинян 23 августа встретился с жителями Джермука и близлежащих к Амулсарскому руднику общин. "Я поручил заключение экспертов направить в Минприроды, чтобы выяснить, есть ли необходимость повторной оценки рисков воздействия на окружающую среду", - написал глава армянского правительства на своей странице в Facebook.

Противники золотодобычи прошлись по центральным улицам Еревана и вернулись на площадь Свободы. Безопасность шествия обеспечивали около ста полицейских, акция завершилась без инцидентов, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Напомним, активисты неоднократно блокировали дороги к Амулсарскому месторождению. Так, 13 июля блокировка дорог к нему сорвала проведение там экспертизы. В июле 2018 года активисты заблокировали четыре дороги, ведущие от трассы в Джермук к руднику, разбив на постах палатки.

Примечание:

"Противники золотодобычи в Амулсаре задержаны после встречи активистов с Пашиняном", "Обсуждение золотодобычи в Амулсаре прошло на фоне акции протеста", "Участники схода призвали премьера Армении запретить золотодобычу в Амулсаре". 

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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