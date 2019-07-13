Армянские активисты помешали следователям проехать на Амулсарский рудник

13 июля 2019, 22:13

Противники разработки Амулсарского месторождения заблокировали дорогу к нему и сорвали проведение там экспертизы, сообщило следствие. По данным полиции, трех активистов доставили в участок и затем отпустили.

Как сообщил "Кавказский узел", 11 мая более 300 активистов участвовали в автопробеге по дорогам Армении, протестуя против разработки Амулсарского месторождения. Тогда же жители Джермука и близлежащих сел, а также активисты, которые борются против эксплуатации золотого месторождения на Амулсаре, пригрозили властям, что если их позиция по руднику не будет учтена, то начнется новая волна протестов.

Амулсарский проект золотого месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Инициатор разработок, компания Lydian International заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию. Совет старейшин Джермука 18 декабря выполнил требование трех тысяч подписавшихся под петицией о переходе общины в эколого-экономическую зону и запрещении на ее территории горнодобывающей деятельности. Однако министерство территориального управления и развития Армении потребовало от Совета старейшин снять запрет на горнодобывающую деятельность. В феврале правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов наисследование экологических рисков разработки Амулсарского рудника.

Следователи и эксперты попытались сегодня пройти на территорию месторождения, но экологи вместе с местными жителями перекрыли дорогу от села Гндеваз к руднику, сообщил Армянский экологический фронт своей странице в Facebook (перевод "Кавказского узла"). На место прибыли полицейские, между ними и протестующими произошла стычка, говорится в сообщении.

"Полиция применяет силу и увозит людей", - говорится в другом сообщении Фронта. По данным экологов, были задержаны Соса и Артур Хачатрян. На дороге в сторону Джемрука остановились автомобили с людьми, которые потребовали освобождения активистов и решения проблемы рудника. К 17:00 (16:00 мск) большая часть полицейских, следователи и эксперты удалились, но дорога еще оставалась заблокированной, сообщил экологический фронт.

Местным жителям и активистам заранее было известно, что сегодня на территорию месторождения хотят проехать специалисты, сообщила на своей странице в Facebook Шагане Хачатрян. Она рассказала, что несколько машин миновали сегодня импровизированный пост активистов, где они дежурят уже год, и проехали по направлению второго такого поста. "Когда защитники Амулсара направились за машинами, чтобы узнать, не хотят ли они проникнуть на месторождение, полицейская колонна перекрыла им дорогу, и правоохранители пытались незаконно задержать активистов", - заявила Хачатрян.

Акция была завершена к 18.00 (17.00 мск), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Теймине Енокян. Она заявила, что задержанные активисты уже отпущены.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян подтвердила информацию Хачатрян, отметив, что следствие официально обратилось в полицию с требованием обеспечить возможность посещения рудника. "В рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением СК, сегодня следователи и эксперты планировали посетить шахты Амулсара для проведения строительно-технической, материально-технической и экологической комплексной экспертизы, однако граждане заблокировали въезд на рудник", - добавила она корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты не были задержаны, их лишь доставили в участок, заявил корреспонденту "Кавказского узла" замначальника отдела по связям с общественностью полиции Эдгар Джаноян. По его словам, на месторождении сегодня планировались следственные действия в рамках уголовного дела, а активисты этому помешали.

Lydian International была заранее оповещена об этих следственных действиях, сказал представитель компании корреспонденту "Кавказского узла". "Группа активистов, которые уже год незаконно блокируют дорогу на Амулсарское месторождение, воспрепятствовали въезду на территорию рудника следователей СК, не подчиняясь, тем самым, требованиям полицейских. Это в очередной раз демонстрирует масштаб продолжительных беззаконий вокруг амулсарской программы", - отметил представитель компании, добавив, что может быть сорвана самая крупная инвестиция в Армении.