Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

24 августа 2019, 04:17

Полиция сочла хулиганством стрельбу на свадьбе в Ростове-на-Дону

Участник инцидента со стрельбой в воздух на улице в Ростове-на-Дону заподозрен в хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа полицейские доставили в отдел гостей свадьбы, стрелявших в воздух в Ростове-на-Дону. Пользователи соцсетей осудили традицию стрельбы на свадьбе, назвав ее опасной.

Раньше считалось, что древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе - это "оберег от сглаза". Сейчас эта традиция стала элементом веселья и куража, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу.

Полиция завершила проверку обстоятельство стрельбы на свадьбе и возбудила уголовное дело в отношении одного из гостей, передает 23 августа сообщение пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области "Интерфакс-Юг".

В стрельбе заподозрен 22-летний мужчина, дело расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия, передает со ссылкой на ведомство "Ростов-на-Дону онлайн". Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

На сайте Главного управления МВД по Ростовской области информации о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного  по состоянию на 04.17 мск сегодня нет.

Примечание:

"Сотрудник МВД Чечни уволен за стрельбу на свадьбе", "Два сотрудника МВД Чечни уволены за стрельбу на свадьбах", "Магомед Гучигов уволен из прокуратуры после свадьбы со стрельбой".

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