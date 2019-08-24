Полиция сочла хулиганством стрельбу на свадьбе в Ростове-на-Дону

24 августа 2019, 04:17

Участник инцидента со стрельбой в воздух на улице в Ростове-на-Дону заподозрен в хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа полицейские доставили в отдел гостей свадьбы, стрелявших в воздух в Ростове-на-Дону. Пользователи соцсетей осудили традицию стрельбы на свадьбе, назвав ее опасной.

Раньше считалось, что древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе - это "оберег от сглаза". Сейчас эта традиция стала элементом веселья и куража, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу.

Полиция завершила проверку обстоятельство стрельбы на свадьбе и возбудила уголовное дело в отношении одного из гостей, передает 23 августа сообщение пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области "Интерфакс-Юг".

В стрельбе заподозрен 22-летний мужчина, дело расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия, передает со ссылкой на ведомство "Ростов-на-Дону онлайн". Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

На сайте Главного управления МВД по Ростовской области информации о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного по состоянию на 04.17 мск сегодня нет.