Полицейская машина. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 августа 2019, 19:38

Четверо полицейских в Карачаево-Черкесии арестованы по делу о превышении полномочий

Суд в Карачаево-Черкесии постановил сегодня заключить под стражу четырех оперуполномоченных, заподозренных в попытке привлечь невиновного к уголовной ответственности. МВД начало служебную проверку их работы.

Против оперуполномоченных отделения уголовного розыска в Прикубанском районе возбуждено дело по статьям о превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления Следкома по Карачаево-Черкесии. Статья о превышении полномочий предусматривает до десяти лет заключения, максимальное наказание за подтасовку итогов розыска - четыре года.

Служба собственной безопасности республиканского главка МВД в связи с возбуждением дела против четырех сотрудников начала служебную проверку. Если вина полицейских будет доказана, их уволят, а начальство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по Карачаево-Черкесии на сайте ведомства.

В пресс-службе Черкесского горсуда сообщили, что все четверо оперуполномоченных арестованы, информировал сегодня "Кавказ. Реалии". На сайте суда по состоянию на 19.38 мск 23 августа нет информации о заключении полицейских под стражу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 июля Усть-Джегутинский райсуд в Карачаево-Черкесии признал четырех сотрудников полиции виновными в избиении задержанного до смерти. Осужденным назначено от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима.

Примечание:

"Адвокат: дело о смерти Борлакова затягивается", "Адвокат потерпевших по делу о смерти Мурата Борлакова заявил о новых угрозах свидетелю обвинения", "На процессе по делу Мурата Борлакова сменился гособвинитель".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 августа 2019, 02:45

25 августа 2019, 01:46

25 августа 2019, 00:47

25 августа 2019, 00:07

  • Противники проекта "Батуми Ривьера" пригрозили властям новыми акциями протеста

    Возведение небоскребов на набережной не только портит городской пейзаж, несет серьезные экологические угрозы, но и вредит местному бизнесу, заявили противники проекта "Батуми Ривьера". Они потребовали проведения независимой экспертизы на месте строительства, а также пригрозили акциями протеста. Реализация проекта позволит обеспечить жителей города рабочими местами, утверждают власти.

24 августа 2019, 23:22

  • 2 Задержанные прихожане московской мечети пожаловались на насилие

    Силовики устроили проверку документов 23 августа у прихожан мечети по улице Басовской в Москве, по итогам которой провели задержания. В числе задержанных оказались и уроженцы Кавказа. Один из них рассказал, что все задержанные получили удары электрошокером, а двое мужчин, пытавшиеся задавать вопросы и снимать действия силовиков, были избиты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи