Четверо полицейских в Карачаево-Черкесии арестованы по делу о превышении полномочий

23 августа 2019, 19:38

Суд в Карачаево-Черкесии постановил сегодня заключить под стражу четырех оперуполномоченных, заподозренных в попытке привлечь невиновного к уголовной ответственности. МВД начало служебную проверку их работы.

Против оперуполномоченных отделения уголовного розыска в Прикубанском районе возбуждено дело по статьям о превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления Следкома по Карачаево-Черкесии. Статья о превышении полномочий предусматривает до десяти лет заключения, максимальное наказание за подтасовку итогов розыска - четыре года.

Служба собственной безопасности республиканского главка МВД в связи с возбуждением дела против четырех сотрудников начала служебную проверку. Если вина полицейских будет доказана, их уволят, а начальство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по Карачаево-Черкесии на сайте ведомства.

В пресс-службе Черкесского горсуда сообщили, что все четверо оперуполномоченных арестованы, информировал сегодня "Кавказ. Реалии". На сайте суда по состоянию на 19.38 мск 23 августа нет информации о заключении полицейских под стражу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 июля Усть-Джегутинский райсуд в Карачаево-Черкесии признал четырех сотрудников полиции виновными в избиении задержанного до смерти. Осужденным назначено от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима.