Четверо полицейских осуждены за смерть задержанного в Карачаево-Черкесии

18 июля 2019, 20:52

Усть-Джегутинский райсуд пересмотрел дело четырех сотрудников полиции и признал их виновными в избиении задержанного до смерти.

"Кавказский узел" информировал, что 29 марта 2017 года суд приговорил к семи годам колонии строгого режима Асхата Лайпанова - одного из пяти силовиков, обвиненных в причастности к смерти задержанного Мурата Борлакова. Остальные четверо были оправданы с правом на реабилитацию, однако Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Усть-Джегутинский районный суд признал четверых бывших полицейских виновными в смерти задержанного. Согласно приговору, они избили его до смерти, добиваясь признания в разбойном нападении. Осужденным назначено от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они лишены права работать в органах внутренних дел.

Все четверо были взяты под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Мурат Борлаков скончался в Усть-Джегутинском РОВД 3 февраля 2014 года, через час после задержания. Согласно показаниям задержанного вместе с ним человека, Борлакова пытали. Помимо оперуполномоченного Лайпанова, обвинение в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью было предъявлено руководителю отдела угрозыска ОМВД по Усть-Джегутинскому району Мурату Каракетову, начальнику отдела полиции Расулу Мамчуеву, оперуполномоченному Казбеку Батчаеву и врио оперуполномоченного отдела угрозыска Таулану Айбазову. Прокурор требовал лишить их свободы на сроки от 10 до 15 лет, потерпевшие поддержали его.

На сайте суда по состоянию на 20:52 мск 18 июля нет информации о приговоре. Комментариями осужденных или их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.