Бейсджампер. Фото https://pixabay.com/

21 августа 2019, 10:01

Пострадавший в Ингушетии итальянский бейсджампер выписан из больницы

Состояние здоровья госпитализированного после прыжка с парашютом в Ингушетии участника состязаний по бейсджампингу улучшилось, он выписан из больницы, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту республики.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа во время соревнований по бейсджампингу 34-летний гражданин Италии, участвовавший в международном фестивале "Легенда гор-2019" в Джейрахском районе Ингушетии, прыгнул с парашютом и получил травмы. С ушибами и переломами он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Назрани. 

Итальянский бейсджампер выписался из больницы и уехал в Италию вместе с другими участниками фестиваля, сообщила сегодня со ссылкой на министерство по физической культуре и спорту республики газета "Ингушетия". По словам сотрудника ведомства, он чувствует себя хорошо, но из-за травм на некоторое время ему придется прервать тренировки по прыжкам с парашютом.

Сайт министерства по физической культуре и спорту Ингушетии оказался недоступен по состоянию на 08.30 мск сегодня.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали пострадавших в Северной Осетии альпинистов", "Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции", "Парашютист из Санкт-Петербурга погиб в горах Ингушетии".

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