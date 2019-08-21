Пострадавший в Ингушетии итальянский бейсджампер выписан из больницы

21 августа 2019, 10:01

Состояние здоровья госпитализированного после прыжка с парашютом в Ингушетии участника состязаний по бейсджампингу улучшилось, он выписан из больницы, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту республики.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа во время соревнований по бейсджампингу 34-летний гражданин Италии, участвовавший в международном фестивале "Легенда гор-2019" в Джейрахском районе Ингушетии, прыгнул с парашютом и получил травмы. С ушибами и переломами он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Назрани.

Итальянский бейсджампер выписался из больницы и уехал в Италию вместе с другими участниками фестиваля, сообщила сегодня со ссылкой на министерство по физической культуре и спорту республики газета "Ингушетия". По словам сотрудника ведомства, он чувствует себя хорошо, но из-за травм на некоторое время ему придется прервать тренировки по прыжкам с парашютом.

Сайт министерства по физической культуре и спорту Ингушетии оказался недоступен по состоянию на 08.30 мск сегодня.