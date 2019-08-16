Итальянский спортсмен травмирован на соревнованиях в Ингушетии

16 августа 2019, 16:57

Бейсджампер из Италии получил переломы во время международного фестиваля "Легенда гор-2019" в Джейрахском районе Ингушетии, сообщило сегодня МВД.

Инцидент, по данным ведомства, произошел 15 августа во время соревнований по бейсджампингу. 34-летний гражданин Италии прыгнул с парашютом со Столовой горы у подножия башенного комплекса "Харп" и получил травмы.

"Иностранец с ушибами и переломами госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Назрани. Сотрудники полиции произвели осмотр места падения итальянца, опросили участников фестиваля", - сообщается сегодня на сайте МВД Ингушетии.

По предварительным данным МВД, "экстремал нарушил правила пользования парашютом, не раскрыв его своевременно".

В международном фестивале по бейсджампингу "Легенда гор-2019" участвуют 25 спортсменов, среди которых представители российских регионов и других стран, в том числе Италии, Бразилии и Турции. Участники - как профессиональные бейсджамперы, так и начинающие спортсмены. Мероприятие завершится 17 августа, написал сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о гибели бейсджампера в Кабардино-Балкарии в декабре 2017 года. Следствие пришло к выводу, что у него во время прыжка не раскрылся парашют.