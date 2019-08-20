Гендиректор убыточного завода в Кабардино-Балкарии попал под суд

20 августа 2019, 19:32

Передано в суд дело бывшего руководителя Прохладненского хлебозавода, обвиненного в сокрытии убытков предприятия и начислении себе премий за успешную работу. Дело о невыплате зарплаты 125 работникам хлебозавода закрыто после погашения задолженности.

По версии следствия, гендиректор хлебозавода фальсифицировала итоги работы за 2016 и 2017 годы, чтобы начислить себе квартальные и годовые премии на более чем 684 тысячи рублей. Она предоставила данные о годовом доходе предприятия на 2,2 и 1,9 миллиона рублей в 2016 и 2017 годах, тогда как в реальности завод терпел убытки на 3,7 и 9,9 миллиона рублей соответственно, говорится в сообщении следствия.

Кроме того, руководитель завода с июня по сентябрь 2018 года не платила заплату 125 работникам, задолжав им 2,5 миллиона рублей, полагают правоохранители. При этом на иные цели генеральным директором было потрачено порядка 16 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

Бывшему гендиректору предъявлены обвинения по статьям "Присвоение и растрата" и "Служебный подлог", дело передано в суд. Дело по статье о невыплате зарплаты закрыто, поскольку она погасила задолженность в двухмесячный срок, говорится на сайте Управления Следкома по Кабардино-Балкарии.

По статье о растрате обвиняемой грозит до шести лет заключения, а по статье о подлоге - до двух. Комментариями бывшего гендиректора Прохладненского хлебозавода или ее представителей "Кавказский узел" не располагает.

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