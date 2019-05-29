Дорожники из Кабардино-Балкарии заподозрены в крупном мошенничестве

29 мая 2019, 17:12

Руководство строительной фирмы подозревается в том, что завысило стоимость материалов для ремонта дороги более чем на 12 миллионов рублей, сообщило сегодня МВД Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, стройфирма исполняла госконтракт стоимостью 408 миллионов рублей, по которому в 2017-2018 годах был отремонтирован участок дороги Прохладный – Баксан - Эльбрус. Руководители компании предоставили акты, в которых цена строительных материалов была завышена на 12,447 миллиона рублей.

В частности, подозреваемые завысили стоимость песчано-гравийной смеси и геосетки, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кабардино-балкарского управления МВД. Дело расследуется по статье "Мошенничество".

Максимальная санкция по данной статье - 10 лет заключения.

Капитальный ремонт участка федеральной автомобильной дороги Прохладный – Баксан - Эльбрус от села Эльбрус до поляны Азау был проведен в 2017 году. Проект предусматривал строительство более 2,6 километра тротуаров и искусственного электроосвещения. Работы велись за счет средств федерального бюджета. Прохладный – Баксан - Эльбрус - единственная трасса, ведущая на горнолыжные курорты Эльбрусского района, говорится в сообщении на сайте района 17 апреля 2017 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле передано в суд дело директора стройфирмы и сотрудника Кабардино-Балкарского госуниверситета о мошенничестве на 53,2 миллиона рублей при строительстве вуза.