Депутат в Кабардино-Балкарии заподозрен в крупном мошенничестве

30 июля 2019, 21:58

Депутат местного совета селения Псыгансу в Черекском районе подозревается в том, что создал группу из 47 фиктивных работников, похитив из федерального бюджета около 1 млн 800 тыс. рублей, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, депутат, который также руководил ООО "Урванский пищекомбинат", в 2016 году подготовил подложные документы о трудоустройстве лиц, имеющих право на признание безработными. Он привлек для этого 47 жителей района, разъяснив им схему деятельности и распределив роли. Подозреваемый изготовил подложные справки о средней зарплате и внес в трудовые книжки местных жителей сведения о том, что они якобы работали на предприятии. С 2016 по 2018 год документы были предоставлены в районный Центр труда, занятости и соцзащиты, который перевел на счета фиктивных работников 1 792 644 рубля, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Депутат подозревается по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.1 ст.292 УК России (служебный подлог). "Уголовное дело в отношении подозреваемого соединено в одно производство с уголовным делом в отношении 47 жителей Черекского района, незаконно получавших выплаты из федерального бюджета", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле глава общественной организации в Нальчике был обвинен в мошенничестве. По данным следствия, он пытался получить из бюджета более 6,8 млн рублей, используя документы с заведомо ложными сведениями, а затем, также используя подложные документы, получил 900 тысяч рублей бюджетных денег.