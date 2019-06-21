Свидетели по делу о выплатах чернобыльцам в Кабардино-Балкарии заявили об отсутствии претензий

21 июня 2019, 23:53

Во время очередного выездного заседания Урванского районного суда Кабардино-Балкарии, который состоялся сегодня в Тырныаузе, были допрошены более 20 свидетелей по делу о неправомерных выплатах ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Чернобыльцы и их родственники заявили, что не имеют претензий к обвиняемым по этому делу.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября 2018 года Урванский районный суд провел первое заседание по уголовному делу о неправомерных выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые проходят потерпевшими. В связи с большим числом потерпевших, проживающих в разных районах республики, суд согласился проводить выездные заседания по месту их жительства.

В качестве обвиняемых по делу проходят юрист Лера Алхасова и председатель республиканской общественной организации "Союз "Чернобыль" Али Кучмезов. Им предъявлено обвинение по ч.4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Еще один обвиняемый, супруг Леры Алхасовой Юрий Люев, скончался в апреле.

В Тырныаузе сегодня продолжилось выездное заседание Урванского райсуда по делу о мошенничестве с выплатами ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Суд допросил чернобыльцев и членов их семей, выясняя известные им обстоятельства дела, передает корреспондент "Кавказского узла".

Вдова чернобыльца Тося Шабазова сообщила суду, что ее муж Мухамед Шабазов умер пять лет назад. По словам женщины, Леру Алхасову она не знает, а Али Кучмезову видела несколько раз на собраниях чернобыльцев, которые посещала вместе с мужем, где и узнала о компенсациях. При этом Шабазова затруднилась сообщить суду, кто от имени ее мужа подал иск в суд и какую сумму он получил.

В ходе заседания были оглашены показания Тоси Шабазовой, данные следствию в 2015 году. В них она рассказывала, что в 2013 году им с мужем позвонил Али Кучмезов и пригласил их в офис. Там, по словам свидетельницы, он передал деньги, завернутые в газету, и предложил отвести супругов домой на своей машине.

Свидетельница подтвердила, что давала такие показания, добавив, что "даже не знала, что это за деньги". Также Шабазова подчеркнула, что ни у ее мужа, ни у нее самой не было претензий к Кучмезову.

В 2011-2012 годах суды в Кабардино-Балкарии удовлетворили иски участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС к Минфину России о компенсации морального вреда. По данным обвинения, всего удовлетворены иски 189 чернобыльцев, ими получено в качестве компенсации морального вреда 264,9 миллиона рублей. Чернобыльцам присуждалось от 1,2 до 1,5 миллиона рублей, но, по их утверждению, на руки они получали ровно половину этой суммы. В июле 2012 года Верховный суд республики начал отменять решения о компенсациях и взыскивать с чернобыльцев выплаченные им деньги. Выплаты компенсаций за событие 1986 года признали неправомерными, так как закон о компенсации морального вреда был принят только в 1994 году.

Жена ликвидатора аварии на ЧАЭС Фатима Апсуваева сообщила суду, что ее муж умер в 2011 году. Она подтвердила, что знает Леру Алхасову как адвоката - муж обращался к ней по вопросу получения компенсации.

На вопрос гособвинителя, известно ли ей, сколько процентов от присужденной суммы Лера Алхасова взяла за свои услуги, Апсуваева ответила, что" муж говорил о каких-то процентах", но о какой именно сумме шла речь, она не помнит. После смерти мужа женщина получила компенсацию по доверенности - 1,5 миллиона рублей. Она подтвердила, что претензий ни к кому не имеет.

В прежних своих показаниях Фатима Апсуваева сообщала, что деньги в сумме примерно 1 миллион 300 тысяч рублей получила в офисе Леры Алхасовой. Точную сумму она назвать затруднилась, однако утверждала, что "получила деньги в полном объем".

Жительница села Нейтрино Эльбрусского района Кабардино-Балкарии Раиса Накани сообщила суду, что сопровождает мужа-чернобыльца Михаила Накани, "потому что у него проблемы со слухом".

По ее словам, однажды их вызвали в офис чернобыльцев в Тырныаузе и сказали, что "надо поехать в Нальчик и написать доверенность на получение денег". Они сделали все, как им сказали, но денег так и не получили.

Вспомнить, где именно в Нальчике они с мужем оформляли доверенность, женщина не смогла. При этом, по ее слова, претензий она ни к кому не имеет.

Дело о мошенничестве с выплатами чернобыльцам рассматривает судья Урванского районного суда Джабраил Кудабердоков, обвинение поддерживает старший прокурор отдела управления Генпрокуратуры России в СКФО Ольга Чибинева. Интересы подсудимых представляют адвокаты Николай Карачаев, Аральбек Думанишев, Руслан Хаджиев, Руслан Фицев.

По словам чернобыльца Амулида Макулова, о возможности получить компенсацию морального вреда он узнал от Али Кучмезова. Для этого ему "надо было поехать в Нальчик и оформить необходимые бумаги".

Мужчина вспомнил, что слышал разговоры о необходимости выплатить некий процент от полученной суммы адвокату, однако не сделал этого, так как денег не получил. Он подчеркнул, что Леру Алхасову никогда не видел и не знает ее.

Во время заседания суда также были оглашены прежние показания Макулова, в которых, в частности, говорилось, что от Кучмезова он узнал о необходимости заплатить от 20 до 50 процентов за услуги адвоката.

На вопрос о том, часто ли Али Кучмезов собирал чернобыльцев, Макулов ответил: "Конечно. Это была его прямая обязанность". При этом он выразил сомнение в том, что у Кучмезова была личная выгода от получения ликвидаторами компенсаций.

Аналогичные показания дали Хусейн Геккиев, Назир Хапаев, Мустафир Османов, Бузджигит Кумыков, Каншоуби Теммоев и другие свидетели, всего более 20 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Они рассказали суду, что о возможности получения компенсаций узнали от председателя Союз "Чернобыль" Али Кучмезова. После этого чернобыльцы собрали необходимый пакет документов, в том числе с помощью Кучмезова, и написали доверенности на обращение в суд в их интересах на имя Леры Алхасовой. При этом Алхасову лично никто из них не знал.

Некоторые свидетели сообщили, что после получения выплаты передали Алхасовой за ее услуги по 30 тысяч рублей. Другие утверждают, что отдали половину полученной суммы – то есть от 600 до 750 тысяч рублей.

Все свидетели подтвердили, что деньги отдавали добровольно, а потому претензий ни к кому не имеют.

Следующее заседание суда по делу о выплатах чернобыльцам назначено на пятницу, 28 июня.

Напомним, обвинение по делу о неправомерных выплатах чернобыльцам в Кабардино-Балкарии также ранее было предъявлено бывшей судье Нальчикского городского суда Елизавете Бечеловой, чье дело выделено в отдельное производство. Помощница Леры Алхасовой Залина Алхасова и бывшая помощница Бечеловой Лейла Додуева были осуждены. При этом квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарии отказалась дать согласие на уголовное преследование судей Ольмезова и Нахушевой, которые участвовали в рассмотрении дел чернобыльцев.