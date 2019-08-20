Паломники из Кабардино-Балкарии поделились впечатлениями о хадже

20 августа 2019, 18:31

400 паломников съездили в хадж от Кабардино-Балкарии, исчерпав полностью выделенную в этом году республике квоту. Вернувшиеся из хаджа жители Кабардино-Балкарии отметили хорошую организацию тура.

Как писал "Кавказский узел", в прошлом году квота на паломничество в Мекку, предоставленная Кабардино-Балкарии, была исчерпана наполовину – вместо 400 человек в хадж отправились 200.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Первая группа паломников в количестве сорока человек вернулась в Кабардино-Балкарию вчера, 19 августа. Всего в этом году паломничество из КБР совершили более 400 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель группы, заместитель председателя ДУМ Хизир Мисиров. По его словам, другие группы будут возвращаться в ближайшие дни самолетами в Минеральные Воды, либо в Магас.

"Хадж прошел, можно сказать, отлично. Никаких форс-мажорных ситуаций не было. Паломники отправились в хадж двумя путями. Одни - прямым авиарейсом до Медины. Это более удобный путь, но он стоит дороже - 3650 долларов. Другой путь – комбинированный: до Объединенных Арабских Эмиратов самолетом, оттуда на автобусах до Саудовской Аравии. Этот путь более трудный, и стоит 2780 долларов. Большая часть паломников использовали второй путь", - рассказал Хизир Мисиров.

Ранее Хизир Мисиев сообщил, что стоимость поездки в хадж в этом году по сравнению с прошлым годом для паломников из Кабардино-Балкарии увеличилась примерно на 150 долларов. В стоимость путевки входит перелет, проживание, обучающие лекции, медобслуживание и другие услуги. Отправка паломников к мусульманским святыням упростилась за счет введения Саудовской Аравией электронных виз, отметили организаторы хаджа.

Он отметил, что хадж, как и в прежние годы, организовали турфирмы "Кавказ-тур" и "Булгар-тур". "Работники фирмы сопровождали паломников. Также паломников сопровождали около десяти врачей", - рассказал Хизир Мисиров. Поездку в хадж, по его словам, люди оплатили сами. "Давно уже никакие спонсоры хадж не оплачивают", - отметил Хизир Мисиров.

Он добавил, что от предыдущих лет нынешний хадж отличался тем, что все прошло "удивительно легко", "организация была хорошей". Паломники, по словам Мисирова, жили недалеко от Каабы, в гостиницах, а в долине Арафа - в палатках, это предусмотрено условиями хаджа. Также Хизир Мисиров отметил, что все необходимые ритуалы паломниками были выполнены.

В хадже участвовали жители КБР в возрасте от 25 до 80 лет. Среди них были пенсионеры, рабочие, предприниматели. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" паломники отметили высокую организацию хаджа.

Так, 55-летняя Марина Тлупова рассказала, что готовилась к хаджу два года. Откладывала деньги с зарплаты, других доходов, по словам женщины, у нее нет.

"Впечатления от хаджа невозможно передать словами. Это и волнение, и трепет души. Очутившись среди такого количества мусульман разного цвета кожи, говорящих на разных языках, но делающих дуа (мусульманская молитва) на одном языке - арабском, чувствуешь необыкновенное волнение, даже хочется плакать навзрыд", - заявила Марина Тлупова.

Она довольна, как была организована поездка. "Наш руководитель Хизир Мисиров все делал так, чтобы мы никаких неудобств не испытали и при этом выполнили все необходимые ритуалы, чтобы хадж бы принят. Все блага были для паломников", - отметила женщина.

29-летний житель Нальчика Мухамад Азаматов сказал, что вся поездка - от посадки в самолет до возвращения – произвела на него одно глубокое впечатление.

"Мы укрепились в вере. Раньше мы об этом читали, слышали, а теперь сами пережили. Мне не хотелось уезжать", - рассказал Мухамад Азаматов. Как небольшое неудобство, он отметил долгую дорогу.

Залим Балкаров, также первый раз совершивший хадж, тоже остался всем доволен. "Везде, куда бы ни приезжали паломники, для совершения необходимых ритуалов доставались удобные места. О впечатлениях говорить трудно. Это все каждый человек должен пережить сам", - заявил он.

Напомним, 18 и 19 августа первые группы паломников из Чечни, совершившие хадж, вернулись на родину. Они также рассказали, что для паломников в этом году были созданы хорошие условия.