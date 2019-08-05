Паломник из Азербайджана скончался в Саудовской Аравии

05 августа 2019, 22:22

Умерший от сердечного приступа во время хаджа паломник из Азербайджана Бахман Гаджиев похоронен сегодня в Мекке.

Паломника решено было похоронить в Мекке, поскольку это считается честью для мусульман, сказал корреспонденту "Кавказского узла" обозреватель агентства Turan по религиозным вопросам Тофиг Тюркель. "Поэтому в случае смерти паломника вопрос о транспортировке тела покойного на родину даже не обсуждается и не поднимается и его родными", - отметил он.

По словам Тюркеля, ранее уже были случаи смерти паломников в Мекке, и тогда также тела не перевозили на родину для захоронения.

В Управлении мусульман Кавказа (УМК) корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что 69-летний житель Агдамского района Азербайджана скончался вечером 4 августа близ Каабы.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам, говорится в материале "Хадж", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По данным УМК, в этом году Азербайджану была предоставлена квота на совершение паломничества на 1400 человек. Квота была полностью израсходована, и паломники отправились в Саудовскую Аравию 2-5 августа восемью чартерными авиарейсами, отметили в Управлении мусульман.

В УМК сказали, что в прошлом году квота первоначально составляла 1200 паломников, но потом в связи с большим числом желающих была увеличена до 1440. Стоимость поездки в этом году по сравнению с прошлым годом увеличилась с 4150 до 4225 долларов. Решение о повышении цен было принято Саудовской Аравией.