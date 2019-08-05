05 августа 2019, 22:22

Паломник из Азербайджана скончался в Саудовской Аравии

Умерший от сердечного приступа во время хаджа паломник из Азербайджана Бахман Гаджиев похоронен сегодня в Мекке.

Паломника решено было похоронить в Мекке, поскольку это считается честью для мусульман, сказал корреспонденту "Кавказского узла" обозреватель агентства Turan по религиозным вопросам Тофиг Тюркель. "Поэтому в случае смерти паломника вопрос о транспортировке тела покойного на родину даже не обсуждается и не поднимается и его родными", - отметил он.

По словам Тюркеля, ранее уже были случаи смерти паломников в Мекке, и тогда также тела не перевозили на родину для захоронения.

В Управлении мусульман Кавказа (УМК) корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что 69-летний житель Агдамского района Азербайджана скончался вечером 4 августа близ Каабы.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам, говорится в материале "Хадж", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По данным УМК, в этом году Азербайджану была предоставлена квота на совершение паломничества на 1400 человек. Квота была полностью израсходована, и паломники отправились в Саудовскую Аравию 2-5 августа восемью чартерными авиарейсами, отметили в Управлении мусульман.

В УМК сказали, что в прошлом году квота первоначально составляла 1200 паломников, но потом в связи с большим числом желающих была увеличена до 1440. Стоимость поездки в этом году по сравнению с прошлым годом увеличилась с 4150 до 4225 долларов. Решение о повышении цен было принято Саудовской Аравией.

Примечание:

"Информация о перезахоронении останков Хаджи-Мурата не вызвала резонанса в Азербайджане", "Все паломники из Азербайджана прибыли в Саудовскую Аравию на хадж", "Стоимость хаджа для азербайджанских паломников возросла на 1000 манатов".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 августа 2019, 23:30

05 августа 2019, 22:54

05 августа 2019, 22:35

05 августа 2019, 22:30

05 августа 2019, 21:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи