Юристы посоветовали адресовать чиновникам претензии за подтопление в Чечне

14 августа 2019, 09:13

После подтопления двух сел в Ачхой-Мартановском районе местные власти укрепили берега рек земляными насыпями, сообщил представитель администрации. Местные жители сочли эти меры временными, потребовав более эффективных решений. Ответственность за ущерб от выхода рек из берегов несут муниципалитеты и региональное Минприроды, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", в июне жители сел Шаами-Юрт и Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района пожаловались на подтопление, разрушившее и повредившее пешеходные мосты после того, как река вышла из берегов. Сельчане уже не первый год сталкиваются с подтоплениями дворов, несмотря на проведенные ранее берегоукрепительные работы. В июне 2017 года "потоки воды прямо по центральной улице текли", рассказали они.

После подтопления в предгорном Ачхой-Мартановском районе были укреплены берега рек Шалажа и Сунжа, сообщил 6 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации района. "В селении Катар-Юрт проведены берегоукрепительные работы на двух наиболее опасных участках, общей протяженностью около 250 метров. Кроме того, проведена работа по углублению русла реки Шалажа на этих участках, и в одном месте – по расширению русла, что позволило значительно снизить опасность размыва береговой линии. Также созданы водооградительные валы в двух местах", - рассказал он.

Также, по его словам, в Ачхой-Мартане проведена работа по укреплению береговой линии протяженностью в 155 метров, а в населенном пункте Самашки ведется возведение 130-метровой дамбы на реке Сунжа.

Некоторые местные жители высказали сомнения в эффективности этих мер. "Надо поднимать береговую линию и бетонировать опасные места, тогда будет какой-то результат. А то, что делается сейчас, это просто временные меры. Углубленное русло заполнится водой при паводке, насыпной берег смоет, и все придется делать заново", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Джабраил.

Жители Катар-Юрта живут "от паводка до паводка", посетовал житель села Рамзан. "У меня участок за последние два года почти в два раза уменьшился, вода при паводке прямо к двери дома подходит. Никто ничего не компенсирует, самим в основном проблему приходится решать. Где щебня насыпать, где канаву провести, где землю подсыпать", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", предположив, что действия местных властей "дают только временный эффект".

"Что толку насыпать земляной вал на берегу, если его при новом паводке сразу же сносит? Когда в конце мая был паводок, берега укрепляли, но на прошлой неделе ситуация повторилась, даже в гораздо больших объемах. Шалажа берет начало в горах. При таянии снегов и после ливней вся эта масса воды устремляется вниз, снося все на своем пути. Нам нужна хорошая крепкая дамба, а не эти мелкие земляные работы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Катар-Юрта Ваха.

В 2017 году на берегах реки Шалажа в районе села Катар-Юрт были насыпаны земляные валы, признал сотрудник администрации района. Проблемы подтопления он связал с недостатком средств в местном бюджете. "Мы больше реагируем на ту или иную ситуацию, нежели принимаем какие-то превентивные меры для ее недопущения. В 2017 году при паводке были подтоплены десятки домов, тогда тоже принимались какие-то меры, но все это носит временный характер. Тогда размывы берегов были на одних участках, теперь на других. Чтобы этого не происходило, нужна серьезная работа по бетонированию опасных участков, возведению насыпных валов и так далее. Эти вопросы необходимо решать на республиканском и федеральном уровнях", - сказал он.

Пострадавшие вправе обратиться за возмещением ущерба в суд

Следить за берегоукрепительными работами должны органы местного самоуправления, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Евгений Черноусов. По его словам, именно местные власти несут ответственность за наем бригад рабочих, качество и сроки выполненных работ и обслуживание подконтрольного объекта.

Если из-за паводка пострадало имущество, то местный чиновник может понести гражданско-правовую ответственность, для этого пострадавшему необходимо подать иск о возмещении ущерба в суд, уточнил адвокат. Однако, по его словам, случаев, когда администрация признавалась виновной в обеспечении граждан некачественными услугами, повлекшими порчу имущества, крайне мало.

"Схема работает, если есть тяжкие последствия. Тогда возбуждается уголовное дело, ему дают ход. Совсем иная история, если затопило дом и испорчены полы, техника, обои. Судебные разбирательства длятся годами, доказать причинно-следственную связь между паводком и работой администрации очень трудно. Шансов на победу в суде мало еще и потому, что экспертиза по оценке ущерба и установлению причины порчи имущества назначается той же администрацией, а проводить независимую – дорого. В этом плане Россия сильно отстает от Запада, где вину чиновников устанавливают объективно", - рассказал Черноусов.

Следить за работы по укреплению берега должны муниципальные власти, согласен адвокат ассоциации «Московская коллегия адвокатов Тер-Акопов и партнеры» Владислав Калинин. "Проведение берегоукрепительных работ является прямой обязанностью местной власти. При отсутствии финансов или ресурсов муниципалитет должен направить запрос о помощи в региональные, а далее в федеральные власти - все по административной субординации", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Калинин.

Чтобы зафиксировать ущерб, пострадавшему необходимо обратиться в администрацию, но если обращение не принимают, то уладить вопрос можно через суд, где оценят как материальный, так и моральный ущерб, рассказал адвокат.

"Что касается размера компенсации, то, как правило, люди ими не удовлетворены. Об этом свидетельствует практика. Рыночная и кадастровая стоимость не равны, что и служит поводом для разночтений. Более того, как правило, наши граждане не доверяют или не знают о страховых проектах, однако, если жилье застраховано, можно избежать траты времени и борьбы за компенсации", - рассказал Владислав Калинин.

Претензии из-за подтопления следует предъявлять региональным властям

Не во всех случаях ответственность несет орган местного самоуправления, указал адвокат коллеги адвокатов «Принцип права» Максим Варшавский. Уходом за рекой и ее берегами, равно как и берегоукрепительными работами, занимается министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, а значит, претензии из-за некачественных превентивных ремонтных работ необходимо предъявлять именно Минприроды, считает эксперт.

"Река зачастую проходит через несколько районов, что сводит ответственность [районной] администрации к нулю. В то же время заказчиком работ против паводков является Минприроды, которое проводит конкурс, заключает контракт на проектирование и осуществление работ, затем принимает их. Чаще всего, этим занимается специальный технический отдел ведомства, который и несет ответственность за качество работы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Максим Варшавский.

Если в связи с паводком у людей пострадало имущество, то необходимо обращаться сразу в несколько органов власти: в Минприроды, правительство и орган местного самоуправления, пояснил адвокат.

"В заявлении необходимо написать дату паводка и примерно оценить ущерб. Если пострадавших много, то лучше писать коллективное обращение – в этом случае создаются специальные комиссии по признанию факта паводков и оценке ущерба. Если же по каким-то причинам подать заявление не получается либо оно остается без внимания, то необходимо обращаться к уполномоченному по безопасности на природных объектах, а проводить оценку ущерба за свой счет с привлечением независимой экспертной комиссии", - рассказал Варшавский.

По его словам, гражданам "достаточно часто" удается возместить ущерб, если речь идет о разбирательстве с Минприроды. "На такие вещи из краевого бюджета выделяются деньги", - пояснил Максим Варшавский.