14 августа 2019, 00:07

Азербайджанский "Карабах" покинул Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Карабах", проиграв на встрече в Баку кипрскому АПОЭЛ со счетом 0:2, выбыл из борьбы в Лиге чемпионов. Согласно регламенту еврокубков, азербайджанская команда имеет право сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа футбольный клуб "Карабах"  в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов одержал в гостях победу над кипрским АПОЭЛ со счетом 2:1.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа в Баку начался с атак "Карабаха", однако к середине первого тайма гости выровняли игру, передает корреспондент "Кавказского узла".

На 34-й минуте игрок кипрской команды был сбит в штрафной площадке "Карабаха", и судья назначил пенальти. С 11-метровой отметки безошибочно забил гол капитан гостей Томас Де Винсенти.

В начале второго тайма после удара Томаса Де Винсенти мяч, скользнув между пальцев вратаря "Карабаха", угодил в перекладину. После этого "Карабах" перехватил инициативу и создал несколько голевых моментов. Однако хозяев подвела неточность последнего удара, а однажды мяч после удара игрока азербайджанской команды Ричарда Алмейды угодил в штангу.

Зато гости на 68-й минуте не упустили один из редких голевых моментов, и Урош Матич с дальнего расстояния поразил ворота "Карабаха". Игра закончилась со счетом 0:2.

По сумме результатов двух матчей в раунд плей-офф Лиги чемпионов прошел АПОЭЛ. Однако, согласно регламенту соревнований, "Карабах" получил возможность сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы, где его соперником будет победитель пары "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Сутьеска" (Черногория). Первый матч этих команд, состоявшийся в Черногории, завершился победой ирландцев со счетом 2:1.

Матчи раунда плей-офф Лиги Европы запланированы на 22 и 29 августа. В Лиге Европы борьбу также продолжает и бакинский "Нефтчи", который в первой игре на своем поле 8 августа сыграл вничью с израильским "Бней Йегуда" со счетом 2:2. Ответный матч запланирован на 15 августа.

Примечание:

"Два человека погибли в аварии в Азербайджане", "Один человек погиб в аварии с автобусом в Азербайджане", "Водитель упавшего в пропасть под Сумгаитом автобуса осужден на 8,5 года".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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