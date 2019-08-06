06 августа 2019, 23:01

Азербайджанский "Карабах" обыграл киприотов в матче Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов одержал в гостях победу над кипрским АПОЭЛ со счетом 2:1.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля "Карабах" в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов выиграл в Баку у ирландского "Дандалка" со счетом 3:0.

Первый гол в ходе игры был забит лишь на 54-й минуте, когда в ходе скоростной контратаки "Карабаха" Махир Амрали остался с глазу на глаз с вратарем и пробил безошибочно. На 70-й минуте Абделла Зубир, продемонстрировав дриблинг в штрафной гостей, вывел на голевую позицию вышедшего на замену Магайе Гейе, и тот удвоил разрыв в счете.

Кипрская команда сумела отыграть только один мяч, когда на последней из пяти добавленных минут Гиоргос Меркис головой замкнул навес с углового. Таким образом, матч завершился за счетом 2:1 в пользу "Карабаха". Ответная встреча состоится 13 августа в Баку, передал корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что в еврокубках продолжает вести борьбу еще один азербайджанский клуб – бакинский "Нефтчи". 8 августа азербайджанская команда в первом матче третьего квалификационного раунда сыграет в Баку с израильским "Бней Иегуда".

Примечание:

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Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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