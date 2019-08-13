Зоозащитники рассказали о новой волне истребления животных в Сочи

13 августа 2019, 03:39

Животных и птиц в Сочи травят ядами, что подвергает опасности и людей, рассказали местные жители. Истребление - это жестокий и малоэффективный способ решения проблемы, вызванный тем, что в городе не хватает приютов для бездомных животных, заявили зоозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в апреле зоозащитники Сочи насчитали около ста случаев смерти бездомных животных от отравления неизвестным ядом, который рассыпан по всему городу. По их мнению, так власти готовятся к началу курортного сезона. Яд могут разбрасывать управляющие компании и домоуправления для травли крыс, сообщили в "Дирекции заказчика Хостинского района".

Сообщение о том, что жители Сочи в апреле жаловались в зоозащитные группы о массовых отравлениях животных на улицах, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 26 апреля. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жители Сочи рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что часто видят на улицах трупы животных. "Сейчас это не так явно, как было в мае. Но трупы животных встречаются на улицах города. Видела, как дворники на улице Горького бросали в мусорный контейнер собаку, а на улице Чехова четырех кошек. Я не верю, что они умирают сами. Животные на вид ухоженные. Видно, что за ними кто-то присматривал и кормил", - отметила Ольга Савельева.

Матери маленьких детей, гуляющие на Цветном бульваре рассказали, что видят, как рабочие собирают трупы голубей, которых кто-то травит.

"Я спросила рабочих, кто травит птиц, и они мне ответили, что не знают. Очень опасаюсь за своего ребенка - ему один год, и он, играя, все тянет в рот с земли. Если гибнут птицы, значит, там яд", - сказала Светлана Ольшанская.

Зоозащитница Идея Ленинградская рассказала, что она постоянно кормит голубей на площади перед универсамом, и у нее был конфликт с мэром, который обещал потравить голубей, так как они разносят болезни. "Я находила трупы птиц неоднократно. Я считаю, что травить их жестоко и опасно для людей", - сказала она.

Активисты указали на гуманные методы решения проблемы бездомных животных

Зоозащитница Ольга Носковец рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что активистам удалось провести экспертизу и установить, каким именно ядом травят собак и кошек. Однако "остается загадкой, как этот яд, который продается в аптеках по рецептам, продают отравителям", - отметила активистка.

"Анализ показал, что это аптечный препарат, который выдается по рецептам, и его назначают людям для лечения туберкулеза, но в больших дозах он способен убить животное... На наши обращения к правоохранителям пока никаких ответов мы не получили", - сказала она.

"Таким образом численность бездомных животных не сократить. Это дает малый эффект, на небольшой срок. Затем популяция бездомных животных продолжает расти", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница Марина Савинова. По ее словам, единственным способом борьбы с сокращением численности животных является не их жестокое уничтожение, а именно стерилизация, что, впрочем, обойдется намного дороже.

Савинова отметила, что виновниками размножения бездомных животных являются владельцы некастрированных собак и кошек, которые выводят их на выгул. "Домашние животные скрещиваются с бездомными, пополняя ряды бездомных животных. Никакого наказания их владельцы не несут", - отметила она.

Зоозащитница Евгения Савенкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что бездомных животных должны отвозить в приюты, где их стерилизуют и содержат до тех пор, пока они не попадут в добрые руки. Однако существующие в сочинском селе Барановка частные приюты находятся в плачевном состоянии, муниципалитет их не поддерживает, отметила она.

По словам Савенковой, отсутствие цивилизованного подхода к вопросу обеспечения приютами для бездомных животных на курорте порождает жестокое обращение с ними. "Сейчас в Барановке четыре частных приюта и более 650 собак. Только в нашем приюте "Право на жизнь" их более 70", - сказала она.

Зоозащитница Вера Лепшук рассказала, что хозяевам, которые вынуждены по той или иной причине на время оставить своих питомцев, некуда их пристроить. "Единого приюта в Сочи для питомцев, где их можно разместить на время отсутствия хозяев, нет. Приходится искать частные руки, но не всегда это заканчивается хорошо. Мою собаку загрызли другие животные в нелегальном приюте, где я временно ее оставила", - пожаловалась она.

По словам Лепшук, очевидцы ей рассказали, что собаку загрызли бульдоги, однако владелица приюта придумала версию, что собака умерла, и она ее закопала в лесу. "Даже мне показала могилу, которую я раскопала и не обнаружила там ничего, кроме муляжа". Она рассказала, что приют этот работает и сейчас, в нем находится более тридцати собак и более десяти кошек.

Сотрудники мэрии и управляющих компаний заявили корреспонденту "Кавказского узла", что они не рассыпают яд и не уничтожают животных и птиц.