Карабахский солдат перешел на сторону Азербайджана

12 августа 2019, 20:03

Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Араик Газарян перешел на сторону противника, проинформировала пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха. Дезертировавший солдат сообщил, что бежал из-за произвола в войсковой части, заявило Министерство обороны Азербайджана.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, "дезертировавший военнослужащий противника был задержан сегодня утром на Физулинском направлении карабахского фронта".

"В течение длительного периода [сбежавший военнослужащий] многократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны командиров, о чем свидетельствуют и гематомы у него на голове, и раны на теле. В настоящее время Араику Газаряну оказывается медицинская помощь. Проводятся соответствующие мероприятия для расследования события", - говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявила, что девятнадцатилетний военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Араик Газарян перешел на сторону Азербайджана.

"12 августа, приблизительно в 12.00 часов (11.00 мск), военнослужащий Армии обороны Араик Газарян, 2000 года рождения, при еще невыясненных обстоятельствах покинул боевую позицию одной из воинских частей, расположенную в юго-восточном направлении", - сказано в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха также сообщило, что начало расследование обстоятельств инцидента.

"Подтверждаю, что на территории Азербайджана находится гражданин Армении", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Армии обороны Армении Арцрун Ованнисян.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".