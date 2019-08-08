08 августа 2019, 22:27
Врачи рассказали о планах по установке протеза ингушской девочке
Ампутированную часть правой руки пострадавшей от избиений в Ингушетии семилетней девочке заменят протезом, сообщил президент московской клиники.
Как писал "Кавказский узел", 4 июля девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее, сохранив левую руку. Позднее ребенка перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Ее лечащий врач сообщил, что левая рука не будет ампутирована, но ее восстановление займет долгое время. 7 августа врачи провели операцию по ампутации предплечья и кисти правой руки девочки,
Девочка жила под опекой в семье тети, после госпитализации ребенка ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого и опасного для жизни вреда, сообщило управление Следкома по Ингушетии. Родственница девочки не признает себявиновной. 15 июля ее апелляция была отклонена Верховным судом, и она осталась под стражей. Кровная мать ребенка утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, отметила юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.
Врачи планируют поставить ребенку протез правой руки, передает сегодня со ссылкой на президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля ТАСС. Он также рассказал, что девочка хорошо перенесла операцию, и теперь врачи наблюдают за процессом ее восстановления после манипуляций.
"Необходимо время... Это где-то полторы - две недели", - цитирует Рошаля РИА "Новости". По словам президента клиники, затем будет решаться вопрос с изготовлением для нее протеза удаленного участка руки, "чтобы она была полноценной девочкой".
На сайте Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля информации об операции, проведенной ингушской девочке, нет по состоянию на 22.00 мск сегодня.
Напомним, ранее уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева заявила, что ингушскую девочку хотят взять по опеку люди из разных регионов России и зарубежных стран, но предпочтение будет отдано тем, кто проживает в республике. С свою очередь, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал, что в определении дальнейшей судьбы ингушской девочки существуют определенные сложности в правовом отношении, так как у нее живы мать и отец. 7 августа стало известно, что временно законным представителем ребенка стала Чахкиева.