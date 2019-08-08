Врачи рассказали о планах по установке протеза ингушской девочке

08 августа 2019, 22:27

Ампутированную часть правой руки пострадавшей от избиений в Ингушетии семилетней девочке заменят протезом, сообщил президент московской клиники.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее, сохранив левую руку. Позднее ребенка перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Ее лечащий врач сообщил, что левая рука не будет ампутирована, но ее восстановление займет долгое время. 7 августа врачи провели операцию по ампутации предплечья и кисти правой руки девочки,

Девочка жила под опекой в семье тети, после госпитализации ребенка ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого и опасного для жизни вреда, сообщило управление Следкома по Ингушетии. Родственница девочки не признает себявиновной. 15 июля ее апелляция была отклонена Верховным судом, и она осталась под стражей. Кровная мать ребенка утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, отметила юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.

Врачи планируют поставить ребенку протез правой руки, передает сегодня со ссылкой на президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля ТАСС. Он также рассказал, что девочка хорошо перенесла операцию, и теперь врачи наблюдают за процессом ее восстановления после манипуляций.

"Необходимо время... Это где-то полторы - две недели", - цитирует Рошаля РИА "Новости". По словам президента клиники, затем будет решаться вопрос с изготовлением для нее протеза удаленного участка руки, "чтобы она была полноценной девочкой".

На сайте Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля информации об операции, проведенной ингушской девочке, нет по состоянию на 22.00 мск сегодня.