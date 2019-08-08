Суд в Краснодаре отказался изменить региональный закон о митингах

08 августа 2019, 06:37

Краснодарский активист Виктор Чириков не смог доказать в суде, что региональный закон о публичных мероприятиях противоречит федеральному законодательству. Суд посчитал, что Чириков - ненадлежащий истец и прекратил производство. Краевой закон серьезно ограничивает право граждан на свободу мирных собраний, убеждена представляющая интересы Чирикова юрист Юлия Федотова.

Иск кубанского активиста Виктора Чирикова, который оспаривал краевой закон о публичных мероприятиях, суд рассмотрел 7 августа.

Иск был предъявлен к Законодательному собранию Краснодарского края, которое в 2009 году приняло этот закон, В качестве третьих лиц по инициативе суда были привлечены представители городской и краевой администраций, сообщил Чириков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в начале предварительного рассмотрения иска представитель Заксобрания выступил с ходатайством о прекращении производства по иску, поскольку Чириков не является надлежащим истцом. "Суд согласился с ходатайством и посчитал меня ненадлежащим истцом, поскольку закон ко мне не применялся в оспариваемых положениях", - сообщил Чириков.

Глава 21 Кодекса административного судопроизводства РФ устанавливает две категории истцов - тем, кому отказали в проведении уличных мероприятий со ссылкой на закон края и тем, чьи права, свободы и законные интересы этим актом нарушаются, отметила юрист Юлия Федотова, представляющая интересы Чирикова в суде.

"Чириков - гражданин РФ, проживающий в стране, постоянно зарегистрирован на территории Краснодарского края, соответственно, данный закон к нему применим, и его права, свободы и законные интересы он нарушает, потому что Чириков может в любой момент стать организатором публичного мероприятия", - рассказала Федотова. Она отметила, что в Кодексе административного судопроизводства нет требования, чтобы этот закон применялся непосредственно к истцу.

Наличие в законе необоснованных ограничений нарушает права всех граждан, подпадающих под его действие, считает Федотова.

"Краевой закон серьезно ограничивает право граждан на свободу мирных собраний. Неясные нормы, нарушающие правила юридической техники, лишают гражданина возможности прогнозирования правомерности своего поведения, в связи с чем затрудняется реализация законных прав", - рассказала Федотова. Региональный закон о проведении массовых мероприятий противоречит федеральному, этот было обязательное требование для написания административного искового заявления, отметила она, в частности, Чириков планировал оспорить положение о местах, в которых запрещается проведение публичных мероприятий.

"В местном законе, в статье 2.1 есть странное положение, в соответствии с которым нельзя проводить публичные мероприятия на тротуарах. Возникает вопрос - а где тогда проводить митинги, пикеты или шествия? Кроме того, запрещено проведение публичных мероприятий в торгово-развлекательных комплексах и рынках, в местах образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, культовых зданий и сооружений, на детских площадках, в местах проведения строительных или восстановительных работ. Нельзя проводить мероприятия на расстоянии 50 метров от этих зданий", - рассказала Федотова. Гражданин, желающий провести пикет или публичное мероприятие, обязан отмерить расстояние 50 метров от любого здания и при этом избежать тротуаров, отметила она.

"С учетом того, как здания расположены в Краснодаре, есть некоторая скученность, я не очень понимаю, где в городе можно проводить публичные мероприятия. Любые ограничения прав и свобод человека должны быть обоснованы. У нас Конституция говорит, что ограничение прав и свобод допускается федеральным законом и в тех целях, которые необходимы для защиты конституционного строя, общественной безопасности и так далее", - сказала Федотова, отметив, что таких ограничений нет в федеральном законе.

"Непонятно со специально отведенными местами, то есть теми, где можно проводить публичные мероприятия без уведомления об их проведении. Краевой закон требует в письменной форме сообщить о том, что люди собираются провести мероприятия в специально отведенном месте. Возникает вопрос, с какой стати, если федеральный закон этого не требует", - заявила юрист.

Федотова отметила еще одно противоречие краевого закона федеральному - запрет на проведение в специально отведенном месте двух публичных мероприятий. В обзоре практики Верховного суда РФ говорится о том, что в одном месте два мероприятия проводить нельзя только в том случае, если участники не вмещаются по численности или у них прямо противоположенные цели, отметила Федотова. Из-за несоответствия краевого законодательства федеральному кубанские суды при рассмотрении административных дел по статье 20.2 КоАП РФ (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) как правило, используют те нормы, которые им удобны в данный момент, считает юрист.

"У меня была практика обжалования подобного закона в Свердловской области. Там тоже я не являлась субъектом, к которому этот закон применялся, но там я подала иск, через неделю было предварительное судебное заседание, и за два дня до него Министерство общественной безопасности, которое этот акт принимало, его отменило. Они решили не судиться, а просто отменить, и новый так и не приняли", - отметила Федотова.

По ее словам, решение Краснодарского краевого суда будет обжаловано.

Адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова считает, что региональное законодательство должно быть приведено в соответствие с федеральным.

"Видимо, надзорные органы закрывают глаза на такое разночтение в законах. Федеральный закон, естественно, главнее, тем более региональное законодательство существенно нарушает конституционные права граждан на свободу мирных собраний", - отметила Баянова.