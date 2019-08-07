07 августа 2019, 23:00

Спортсменка Жагупова похоронена в Кабардино-Балкарии

Около 200 человек собралось в кабардино-балкарском селе Шалушка, чтобы проводить в последний путь чемпионку мира по кикбоксингу Фатиму Жагупову, утонувшую при попытке спасти подругу в море.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа уроженка Кабардино-Балкарии Фатима Жагупова погибла в Крыму после подготовки к чемпионату мира, спасая на море спортсменку Элину Гисмееву. Девушки были первыми номерами женской сборной России по кикбоксингу. В республике смерть спортсменки вызвала широкий резонанс, власти пообещали оказать помощь семье погибшей

Похороны Жагуповой прошли сегодня в селе Шалушка, откуда родом спортсменка, передает со ссылкой на президента Федерации кикбоксинга Кабардино-Балкарии Алима Кудаева РИА "Новости".

Машина с телом Жагуповой пересекла границу Кабардино-Балкарии со Ставропольским краем сегодня утром, затем ее тело доставили в село Шалушка, "где и похоронили на местном кладбище", приводит слова Кудаева агентство.

На прощание со спортсменкой пришло порядка 200 человек, среди которых были представители Федерации кикбоксинга России, Минспорта Кабардино-Балкарии, коллеги Жагуповой, а также сотрудники администрации Чегемского района и села, пишет со ссылкой на Кудаева "Спорт Экспресс".

Примечание:

"Чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов убит в Москве", "Дагестанский боксер выиграл золото Европейских игр", "Спортсмен из Дагестана стал чемпионом Европы по панкратиону".

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