Дагестанский боксер выиграл золото Европейских игр

30 июня 2019, 17:08

Российский спортсмен Муслим Гаджимагомедов победил на Европейских играх в Минске в весовой категории до 91 кг.

Как писал "Кавказский узел", на Европейских играх в Минске борцы вольного стиля из Дагестана, Северной Осетии и Чечни ранее выиграли четыре золотые медали. Победителями стали борцы из Дагестана Даурен Куруглиев (весовая категория до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), борец из Северной Осетии Заурбек Сидаков (до 74 кг) и из Чечни - Анзор Хизриев (до 125 кг).

Гаджимагомедов одержал победу над белорусом Владиславом Смягликовым сегодня в финале игр, которые проходят во дворце спорта "Уручье".

Гаджимагомедов изначально считался фаворитом боя. Судья открыл счет во втором раунде, когда Смагликов пропустил серию ударов и оказался в легком нокдауне. Гаджимагомедов выиграл со счетом 5:0, пишет "Российская газета".

Сборная России сегодня досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 42 золотые, 21 серебряная и 39 бронзовых наград, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2016 года Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата России в весовой категории до 81 кг. Для него эта победа стала первой на взрослом чемпионате страны. В марте 2017 года он стал вторым в весовой категории до 81 кг на молодежном первенстве Европы в Румынии. В октябре 2018 года дагестанский боксер победил на чемпионате России в весовой категории до 91 килограмма.