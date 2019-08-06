Суд в Махачкале оставил под стражей Ашика Махачева

06 августа 2019, 19:50

Верховный суд Дагестана отказался отменить решение о продлении ареста бывшего главы одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Ашика Махачева, обвиняемого в участии в преступном сообществе.

Как писал "Кавказский узел", Ашик (Ашикмагомед) Махачев был задержан по делу о взятках при назначении инвалидности. Задержанный является братом главы ведомства Магомеда Махачева, заявили источники. После задержания Ашик Махачев находился под домашним арестом, но 30 июля 2018 года Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу.

Срок заключения Ашика Махачева неоднократно продлевался, в последний раз постановлением Верховного суда Дагестана от 19 июля 2019 года - на 3 месяца (до 22 октября 2019 года).

Защитник обвиняемого, посчитав судебный акт о продлении заключения под стражу незаконным, обжаловал его, однако Верховный суд республики апелляционным определением от 5 августа 2019 года оставил в силе постановление суда первой инстанции, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Верховного суда Дагестана.

Следствие считает, что Ашик Махачев, возглавляя одно из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда России по Дагестану, создал преступное сообщество и незаконно устанавливал инвалидности гражданам, неоднократно получая за свои противоправные действия денежные вознаграждения, сказано в сообщении суда.

Напомним, по этому же делу под стражей в Дагестане находится и бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев, несколько его подчиненных, а также брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов. В феврале стало известно, что в республике по результатам проверки работы закрыты три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы.

По версии следствия, сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану получали взятки за выдачу справок об инвалидности. В 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".