Двое заместителей Магомеда Махачева отпущены под домашний арест

28 июня 2019, 22:05

Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения двум заместителям бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева, арестованным вместе с ним по делу о взятках.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие выдвинуло версию об организации сотрудниками Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану преступного сообщества, члены которого получали взятки за выдачу справок об инвалидности. По этому делу арестованы бывший глава бюро Магомед Махачев, несколько его подчиненных, в том числе руководитель одного из дагестанских территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев, а также брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов. В феврале стало известно, что в республике по результатам проверки работы закрыты три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы.

По версии следствия, сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану получали взятки за выдачу справок об инвалидности. В 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана.

Верховный суд Дагестана изменил меру пресечения двум сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы, задержанным в июне 2018 года. Алим Эфендиев и Шамсият Курбанова в течение года находились под арестом по делу об организации преступного сообщества и получении взяток.

Следствие 21 июня 2019 года просило продлить срок ареста Эфендиева и Курбановой. Суд установил, что в течение всего года необходимость "продления столь строгой меры пресечения обосновывалась лишь тяжестью преступления и необходимостью производства следственных действий по делу", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте суда.

Суд установил, что в течение года новые эпизоды обвинения им не предъявлялись, а "убедительные мотивы и доказательства, оправдывающие столь длительный период заключения под стражу", следствие не представляло. Кроме того, суд принял во внимание некоторые данные "о личности и состоянии здоровья" Эфендиева, а также сведения о составе семьи Курбановой - в ее семье есть два инвалида и малолетний ребенок, следует из сообщения Верховного суда.

Эфендиев и Курбанова отпущены под домашний арест. Срок домашнего ареста обоим обвиняемым продлен на три месяца, до 22 сентября 2019 года включительно.

Алим Эфендиев и Шамсият Курбанова были заместителями главы бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева, отмечает в сегодняшней публикации РИА "Дербент".

Ситуацию с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".