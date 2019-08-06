Жалоба на перебои с интернетом на митингах в Ингушетии и Москве направлена в ООН

06 августа 2019, 14:45

Правозащитная группа "Агора" попросила спецдокладчика ООН Дэвида Кея вмешаться в ситуацию с ограничениями доступа в интернет во время массовых акций протеста. С отключением интернета сталкивались протестующие в Москве и Ингушетии, подчеркнули правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, по данным "ОВД-Инфо", 828 человек. На аналогичном митинге 27 июля в Москве также были задержаны сотни людей, в том числе много иногородних.

Массовые акции протеста в Ингушетии начались в октябре 2018 года после соглашения Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым о границе между республиками. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года. И осенью 2018 года, и в марте мобильный интернет на месте проведения акций был недоступен. Стационарный доступ в интернет также был отключен во всех ближайших к площади кафе. 26 марта директор филиала ПАО "Ростелеком" Башир Хашегульгов объяснил прекращение доступа в интернет аварией в сетях связи.

Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к спецдокладчику ООН по поощрению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кею в связи с отключениями мобильной и интернет-связи во время акций протеста в Москве и Ингушетии, сообщила 5 августа "Медуза".

Правозащитники попросили Дэвида Кея запросить у правительства России информацию об отключении связи во время протестов и рекомендовать властям воздержаться "от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения".

О перебоях со связью в центре Москвы во время акций 27 июля и 3 августа "Агоре" сообщили несколько десятков человек, в том числе журналисты. В Ингушетии мобильный интернет отключали во время акций протеста осенью 2018 года, а также в марте 2019 года, говорится в обращении "Агоры".

"У нас есть серьезные опасения, что практика незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний, в том числе в форме отключения интернета в ходе митингов и демонстраций, становится элементом государственной политики подавления независимых голосов, препятствования работе журналистов и сокрытия массовых нарушений прав человека во время мирных протестов", - процитировало обращение "Агоры" издание.

Роскомнадзор счел законным отключение интернета протестующим в Ингушетии

По данным издания, в центре Москвы за час до официального начала акции 3 августа перестали работать 3G и LTE. При этом некоторые абоненты жаловались, что до них не могли даже дозвониться. Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев обратил внимание, что вышки "Билайна" и МТС в районах, где наблюдались перебои со связью, работали в режиме Edge/GSM, то есть подключения по 3G и LTE в принципе не было. "Мегафон", по данным Климарева, не отключал LTE, но "на качество связи жаловались многие", сообщило издание.

Пресс-секретарь "ВымпелКома" ("Билайн") Анна Айбашева рассказала 3 августа, что к компании никто не обращался с просьбой глушить сигнал. Представитель МТС рассказал, что сеть работает в обычном режиме, о каких-либо локальных отключениях ему ничего не известно, сообщило 3 августа РБК.

По данным Михаила Климарева, звонки и смс 3 августа чаще всего проходили. По его предположению, власти приказали сотовым операторам выключить 3G и LTE на базовых станциях в районе Бульварного кольца - в этом случае мобильный интернет пропадает, а звонки на мобильные телефоны проходят.

Климарев провел аналогию с событиями в Ингушетии, когда активисты и журналисты сообщали о неработающем мобильном интернете у абонентов "Билайна", МТС и "Мегафона". В ноябре 2018 года Роскомнадзор косвенно подтвердил, что это происходило по требованию чиновников, отмечает издание.

В частности, в ответе Роскомнадзора на жалобы абонентов говорилось, что операторы связи следовали статье 64 закона "О связи", согласно которой оператор обязан приостановить оказание услуг "на основании мотивированного решения в письменной форме" от представителя властей.

Михаил Климарев в свою очередь уточнил изданию, что операторы связи не имеют права сообщать о требовании отключить мобильный интернет, поскольку, согласно тому же закону, должны "принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения" мероприятий правоохранителей.

Жесткие задержания в Москве напомнили о столкновениях в Магасе

Задержания в Москве, как и в марте в Ингушетии, сопровождались применением силы к протестующим. В частности, "Медуза" привела рассказ 35-летнего IT-специалиста Андрея Статова, избитого 3 августа в центре Москвы. По словам мужчины, он стоял у метро на Трубной площади, когда к нему подошли силовики в масках и потребовали отойти.

"Я спросил, почему я не могу просто стоять, если мы в демократической стране, у нас свобода перемещения и я ничего не нарушаю. [Силовики] моментально повели меня в сторону автозака. У автозака меня начали бить по ногам, я упал на асфальт, но меня подняли и продолжили бить. Я спрашивал, почему они это делают - они с ухмылкой ответили: "Чтобы не ходил на митинги всякие", - рассказал Андрей Статов.

Из-за плотного оцепления силовиков журналисты не могли снять на видео избиение человека на асфальте, подчеркнул он. "[Силовики] скорее всего это прекрасно понимали и, думаю, в том числе поэтому они себя так вольно там вели", - сказал он.

Напомним, что в Ингушетии осенью 2018 года акции протеста проходили мирно. Впервые силовики применили силу к протестующим утром 27 марта, когда попытка разогнать митинг в Магасе обернулась столкновениями. Митингующие оттеснили силовиков, которые пытались разогнать активистов, кидали в них палки и стулья, а силовики применили дубинки.

В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских событий, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти.

1 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными пятерых лидеров протестов в Ингушетии.

Информацию о протестах в Ингушетии и их последствиях "Кавказский узел" размещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".