05 августа 2019, 23:30

Ингушской девочке назначена ампутация руки

Пострадавшая семилетняя девочка из Ингушетии подготовлена к ампутации правой руки, сообщил президент клиники Леонид Рошаль.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее, сохранив ей левую руку. Позднее ребенка перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 14 июля ее лечащий врач сообщил, что кровоснабжение правой руки улучшилось. 23 июля врачи рассказали, что левая рука девочки не будет ампутирована, но ее восстановление займет долгое время.

Девочка жила под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, сообщило управление Следкома по Ингушетии. Родственница девочки виновной себя не признает. Ее апелляция была отклонена 15 июля Верховным судом, и она осталась под стражей. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. 

Консилиум врачей московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве принял решение об ампутации правой руки у ингушской девочки, сообщил президент клиники Леонид Рошаль. "Сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции - ампутации правой руки", - цитирует его "Интерфакс".

При этом Леонид Рошаль отметил, что угрозы ампутации левой руки нет, а ожоги на теле ребенка зажили.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш пояснил, что на днях будет проведен первый этап операции. "Возможно, это будет не последняя операция, врачи будут стараться сохранить ребенку локтевой сустав", - сказал Митиш.

Примечание:

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